Velletri, Ilaria Neri (Ass. Ambiente): “Abbattimento olmi necessario, già prevista ripiantumazione”

Abbattimento alberi a Velletri, arrivano le precisazioni dell’Assessore all’Ambiente Ilaria Neri: “Operazione necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Nei giorni scorsi a Velletri, ai Castelli, sono stati abbattuti due olmi situati in Via delle Mura. Un’operazione che ha suscitato alcune polemiche e sulla quale è intervenuta in queste ore l’Assessore all’Ambiente Ilaria Neri. Gli alberi, spiega la Neri, erano situati nel marciapiede dove gli alunni delle scuole elementari e medie transitano quotidianamente e sono stati abbattuti per ragioni di sicurezza.

“Come da relazione tecnica stilata dall’agronomo dott. Marco Lelli, a cui il Comune ha delegato di valutare le condizioni degli alberi dimostra, esisteva un pericolo concreto e immediato per i cittadini. Gli alberi si trovavano in classe di rischio D. Per questo è arrivata la nostra scelta”, ha dichiarato l’Assessore che ha poi ribadito: “Non è stata una decisione indolore ma è stata necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini”. Il Comune, da quanto appreso dalla nostra Redazione, ha già previsto un piano di sostituzione e di ripiantumazione di altre specie autoctone, con l’obiettivo, chiosa Ilaria Neri, “di ripristinare il patrimonio arboreo e rendere Velletri sempre più verde e vivibile”.