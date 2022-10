Velletri omaggia i 100 anni della nascita di Ugo Tognazzi

Nella cornice della Festa dell’Uva e dei Vini, Velletri ha voluto rendere omaggio al suo ‘concittadino’ per più di trent’anni: Ugo Tognazzi.

In questo primo fine settimana di ottobre si sono celebrati i 100 anni dalla nascita del grande artista Tognazzi e del suo amico e collega Vittorio Gassmann.

Il centenario tra film, ricette e visite guidate

Lo speciale weekend si è aperto sabato 1 ottobre presso la Casa delle Culture e della Musica alla presenza del figlio Gianmarco Tognazzi. Tra il pubblico non è potuto mancare lo chef più rinomato di Velletri e di tutti i Castelli Romani: Benito Morelli accompagnato dalla figlia Sabrina.

A seguire, l’iniziativa ” Un Cuoco prestato al Cinema“, realizzata con l’intervento dell’IPSSAR ‘Ugo Tognazzi’ di Velletri. Qui sono state rivisitate le ricette del grande artista messe sotto forma di finger food e plastic free. Infatti, il maestro Tognazzi è stato un pioniero dello street food. Era un uomo di larghe vedute.

Alle ore 20, all’interno dell’Auditorium, si è svolta la proiezione del film “La marcia su Roma“. Questa è stata un duplice omaggio, a Ugo e a Vittorio Gassmann, nel centenario della loro nascita.

Ma non è finita qui. Per tutto il pomeriggio fino in chiusura si è potuto ammirare la mostra fotografica “100 foto per i 100 anni di Ugo Tognazzi“. Dieci cartelloni ognuno dei quali arrecava in sè dieci immagini della vita privata e professionale dell’artista.

Infine, con la complicità del buio, sulla facciata interna del chiostro sono comparse alcune tra le foto più iconiche di Ugo Tognazzi in modalità videomapping, con la sua voce in sottofondo.

L’evento si concluderà domenica 2 ottobre dopo aver messo a disposizione quattro orari per poter visitare la casa-museo dell’attore, accompagnati da Simona Ottaviani. La residenza storica è sita sempre in Velletri, in via Colle Ottone, ed è nota anche come “Casa Vecchia“, collocata all’interno della tenuta “La Tognazza“. Sarà possibile accedere solo previa prenotazione, gratuita, e la partenza è prevista con un bus navetta da Viale Bruno Buozzi (fermata trasporto locale adiacente sede AVIS).

Gli orari sono i seguenti: ore 10:00, 11:30, 15:30, 17:00. Si consiglia di arrivare mezz’ora prima.

Buona visita e buona Festa dell’Uva e dei Vini!