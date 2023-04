Velletri presenta il piano di recupero del suo centro storico

Nella mattina di sabato 29 Aprile 2023, presso la Sala delle Lapidi del Comune di Velletri, si è svolta la conferenza stampa sul piano di recupero del centro storico della città di Velletri. In provincia di Roma.

L’assemblea è stata presieduta dal Sindaco Orlando Pocci e dai progettisti del piano Gianfranco Buttarelli e Paolo Colarossi. Sono intervenuti anche gli architetti della Coffice Architettura che sono: Francesco Colarossi e Sharon Somma. Il pubblico è stato numeroso, però mancava completamente la presenza dei giovani e la partecipazione delle donne era ridotta al minimo.

L’ipotesi del piano spiegata dai progettisti e dagli architetti

Ha aperto questa assemblea il sindaco Pocci che si è detto molto soddisfatto di questo incarico commissionato già da qualche anno, e che sta vedendo ora la sua realizzazione. Questo, ha spiegato il primo cittadino, è dovuto dal fatto che lavorare sui piani urbanistici è difficile. Infatti, i soldi per questi interventi vanno sempre per ultimi. Ma non solo; è stato difficile pensare ad un miglioramento del centro storico perchè negli anni passati c’è stato un forte abusivismo. Ma, per fortuna, ora le cose sono cambiate. Dopodichè hanno preso la parola i due progettisti del piano: Buttarelli e Colarossi. Hanno mostrato al pubblico presente in sala come hanno proceduto per la realizzazione di questo piano. Sono partiti dalla morfologia del territorio, risalendo al 1872 e mostrando quanto sia drasticamente cambiata a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.

I problemi di criticità

Entrambi sono d’accordo nel rilevare due criticità: risolvere i problemi di sosta e l’espansione verso levante che ha comportato un rovesciamento dell’insediamento urbano ad oriente, a discapito della parte di occidente. Si vorrebbe trasformare la città di Velletri in un “salotto” simile a quello che è la città di Perugia, già da 35 anni.

L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di togliere i parcheggi nel centro storico e lasciarli solo per i residenti e andare a collocare la sosta lungo il perimetro del centro. Il centro si raggiungerebbe tramite piste ciclabili con la pedalata guidata, navette abilitate a transitare all’interno e attraverso la risalita meccanica. Così facendo si andranno ad incrementare i posti auto fino ad arrivare ad un numero massimo di 400 posti. Questo è quanto hanno spiegato ed illustrato con apposite diapositive i due architetti della Coffice Architettura. Questi interventi dovranno avvenire nel triennio 2023-2025 grazie ai fondi del PNRR. In questi giorni il Comune di Velletri si riunirà per decidere se approvare o meno quanto è stato esposto in questa mattinata. Interventi di questo tipo richiederanno più tempo rispetto agli altri già consolidati. Stiamo parlando dei lavori di Piazza Metabo, di Piazza Cairoli e del parcheggio di Viale dei volsci. “L’obiettivo principale è quello di avere lo spazio pubblico al primo posto con un’importante miglioramento della qualità di vita nel Centro Storico con il resto della città”, queste le parole conclusive del Sindaco Pocci. Il progetto è onorevole ma la domanda sorge spontanea: il Comune di Velletri sarà davvero in grado di realizzare quanto promette?