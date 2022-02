Velletri, ristorante ”assicura” la consumazione senza Green Pass: chiuso e sanzionato per oltre 8.000 euro

Velletri. Certamente si è trattato di una buona trovata dal punto di vista del marketing. Purtroppo avevano fatto male i conti, perché quella ”pubblicità” ha attirato anche l’attenzione degli agenti di Polizia oltre che di nuovi potenziali clienti. I titolari del ristorante avevano apposto un manifesto davanti all’ingresso del locale, con una scritta evidente, a chiare lettere. Il messaggio scritto rassicurava gli avventori di poter tranquillamente accedere e consumare nel locale senza doversi sottoporre al controllo del Green Pass. Il motivo? Perché le restrizioni sono considerate in quel locale illegittime e anticostituzionali.

A cena senza Green Pass a Velletri

Quando gli agenti sono entrati all’improvviso nel locale, hanno identificato i 58 avventori, di cui solo 9 in possesso di regolare certificazione verde, mentre i restanti si sono dichiarati No Vax e No Green Pass. Oltre al mancato controllo del green pass e al non rispetto delle più elementari norme anticovid, come il distanziamento tra tavoli, sono state accertate ulteriori numerose violazioni amministrative. Tra queste, anche la presenza di 5 dipendenti privi di regolare contratto di lavoro su i 10 presenti. Disposta la sospensione temporanea del ristorante di 5 giorni. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 8.700 euro.