Velletri, sabato 15 Aprile si inaugura l’organo della Cattedrale di San Clemente

Dopo un lungo restauro l’organo Carlo Vegezzi Bossi della Cattedrale di San Clemente, in Velletri, vedrà la sua inaugurazione sabato 15 Aprile 2023.

I lavori di restauro sono stati curati dalla Bottega organaria Artigiana Formentelli.

Programma

Alle ore 18.00 è prevista la Solenne concelebrazione del Vescovo diocesano mons. Stefano Russo insieme al Vescovo emerito mons. Vincenzo Apicella. A seguito della Benedizione dello strumento restaurato interverranno, a partire dalle ore 19.15: mons. Stefano Russo, mons. Paolo Picca canonico arciprete della cattedrale e il curatore del restauro Michel Formentelli.

Farà seguito il Concerto inaugurale del Maestro organista Daniele Rossi (già docente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dall’anno 2019 è in pensione dall’insegnamento; organista della Cappella Liberiana presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma).

Programma:

-M. E. Bossi (1861-1925) Entrée Pontificale op. 104 , Chant du soir op. 92

-F. Mendellsohn (1809-1847) Sonata in re min. op. 65 n. 6

-C. Franck (1822-1890) Corale III in la min.

-J. S. Bach (1685-1750) Toccata e fuga in re min. BWV 565.

Carlo Vegezzi Bossi: chi è, la vita, la carriera

Abbiamo detto che l’organo è intitolato a Carlo Vegezzi Bossi. Ma chi è costui?

Così come riporta il sito web Carlo Vegezzi Bossi – Wikiwand, Carlo fu istruito nell’arte organaria dal padre Giacomo, a sua volta figlio adottivo di Felice Bossi. Il primo strumento di Carlo I Vegezzi-Bossi fu alla Cappella della Sacra Sindone a Torino. Fabbricò più di mille organi in Italia, Europa, e America Latina. È considerato il massimo esponente dell’organaria romantica sinfonica italiana. I suoi strumenti sono un elegante compromesso tra l’organaria d’oltralpe, come Cavaillé-Coll, e quella italiana.

