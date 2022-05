10 mila euro ai rom per lasciare i campi: sono il bonus per trovarsi una casa

Il Campidoglio cerca una soluzione rapida e “indolore” per arrivare alla chiusura dei campi rom. L’intenzione è quella di chiudere i campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso entro sette mesi. E, per evitare problemi, vuole farlo attraverso incentivi che aiutino gli attuali abitanti a inserirsi nel tessuto sociale di Roma. Incentivi di vario genere, a partire dalla regolarizzazione dei documenti di soggiorno, che molti hanno scaduti o non validi. Così come la residenza e la trascrizione del nome corretto sul documento.

Il bonus

Gli incentivi previsti dal Comune di Roma comprendono anche sostegni economici. Ci saranno contributi fino a 10 mila euro per un’autonomia abitativa che consenta ai rom di lasciare finalmente roulotte e moduli all’interno dei villaggi. Una strada tentata anche in passato e che ora la Giunta Gualtieri sembra intenzionata a riproporre.

L’obiettivo è quello di convincere circa 2.000 persone ancora residenti ad andarsene via con un piano da concludere entro la fine dell’anno. Per ciò che riguarda l’autonomia abitativa, anche mediante il contributo da 10.000 euro, servirà rispettare una serie di requisiti come spiega oggi Il Messaggero. Quali? “La sottoscrizione e la successiva registrazione del contratto di locazione per alloggi singoli o in coabitazione che sarà corrisposto poi direttamente ai proprietari degli immobili”. Importo massimo 800 euro al mese.

Cosa prevede il piano per chiudere i campi i rom

L’appalto prevede ulteriori aspetti. Tra i punti focali la regolarizzazione dei documenti di chi abita ancora all’interno. Quindi un “piano di orientamento al lavoro” (con formule quali tirocini e percorsi formativi) nonché “laboratori educativi e di apprendimento e sviluppo di abilità professionali dedicati agli adolescenti e ai giovani adulti“. I contributi in ottica di inclusività lavorativa potranno arrivare fino ad un massimo di cinquemila euro per ogni famiglia da destinare all’avvio di piccole imprese e a sostenere i relativi costi (spese per acquisizione licenze, e in generale per le pratiche necessarie).

Gli sgomberi

Sull’altro versante procedono comunque, a prescindere, le operazioni di sgombero come ad esempio per Castel Romano, situato tra Pomezia e Roma, con le restanti famiglie, circa un centinaio, che dovranno uscire entro novembre prossimo.

Quanti sono i rom rimasti nei campi

Secondo le stime riportate sul quotidiano romano nei sei campi formali ancora esistenti vivono ancora circa 6.000 persone. Migliaia di persone per le quali, da anni, si cercano soluzioni alternative ma che spesso non hanno prodotto gli effetti sperati.