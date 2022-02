10 nuovi ospedali e 60 case di comunità in arrivo a Roma e nel Lazio

Ospedali nuovi in arrivo nella regione Lazio: saranno 10. Inoltre anche 60 case di comunità. Una buona notizia per la sanità che prevede delle novità in tanti aspetti. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella regione e nella capitale.

Ospedali nuovi e case di comunità: il rinnovo della sanità nel Lazio

Sono in arrivo delle nuove strutture in ambito della sanità. Lo annuncia Nicola Zingaretti, presidente della Regione, in una video-intervista al Messaggero. Nel dettaglio, il piano prevede 60 nuove case di comunità all’interno del Comune di Roma, inoltre altre 56 apriranno nell’area metropolitana. Cosa è una “casa di comunità”? Si tratta di una specie di poliambulatorio che può dare assistenza ai malati. Non solo: tra Roma e provincia è prevista l’apertura di 116 ambulatori pubblici. Anche 10 nuovi ospedali sono in arrivo, per chi ha bisogno di lungo degenze croniche assistite. In tutti i casi si tratta di operazioni messe in atto per ridurre l’affollamento degli ospedali. «Faremo molti hub della sanità digitale: abbiamo avuto la più grande pandemia del Dopoguerra ma la gran parte dei malati è stata curata a casa. Questa è la strada», queste le parole di Nicola Zingaretti.E ancora: «Sette anni fa abbiamo trovato la sanità regionale era nell’abisso del commissariamento: per 10 anni avevamo investimenti e assunzioni bloccati. Nel 2013 avevamo 60 assunti, oggi 10mila in un biennio: siamo usciti dall’abisso».