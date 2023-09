21 settembre, i cellulari nel Lazio squilleranno contemporaneamente: perché

Segnatevi tutti questa data: il 21 settembre, i cellulari squilleranno contemporaneamente nella regione Lazio. Tutti i cittadini si ritroveranno un messaggio con lo stesso testo. Ecco che cosa leggerete e soprattutto per quale ragione.

Cosa succede il 21 settembre: perché i cellulari squilleranno contemporaneamente

Nelle scorse ore, su tutti i social network, in particolare su Instagram, i canali ufficiali delle regioni italiane, con un comunicato, hanno fatto ai cittadini un curioso avviso: i cellulari squilleranno contemporaneamente per informare la cittadinanza di qualcosa di importante. Ma di che cosa si tratta?

Lo scopriamo immediatamente. Il Governo ha dato il via ad una esercitazione nazionale, tramite l’attivazione di un sistema di allarme, che ha come obiettivo principale quello di informare la cittadinanza di eventuali situazioni di emergenza.

Al momento si tratta solo di una sperimentazione che avrà inizio da martedì 12 settembre in Campania e continuerà nei giorni successivi del mese in corso in altre regioni. Per quanto riguarda il Lazio, il 21 settembre i cellulari squilleranno contemporaneamente. Ma quale sarà il messaggio che riceveranno i cittadini? Qual è il contenuto?

Messaggio pubblico: il contenuto

IT-alert, è questo il nome del sistema di allarme pubblico che dal 12 settembre è in fase di sperimentazione e che si rivelerà uno strumento importantissimo per avvisare la cittadinanza in caso di problemi di rilevanza nazionale o mondiale.

È l’ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile che collaborerà con il Governo e gli sviluppatori del sistema di IT-allert per informare i cittadini qualora ce ne fosse bisogno. Ma come funziona? Il sistema è davvero molto semplice. Se dovesse verificarsi una situazione che il Governo ritiene pericolosa per l’incolumità dei suoi cittadini, questi ultimi riceveranno un messaggio per essere avvisati dell’emergenza in corso.

Attenzione. Si riceverà in questo caso un messaggio che arriverà accompagnato da un suono particolare e totalmente diverso dalle suonerie di default del cellulare. Il mittente sarà IT-alert. Il contenuto del messaggio varia chiaramente a seconda dell’emergenza in corso. Ma quali sono i casi in cui IT-alert si attiva?

Il sistema IT-alert che per il momento è ancora in fase di sperimentazione, funzionerà, una volta testato e approvato definitivamente, solo per avvisare i cittadini per specifiche emergenze.

Secondo quanto precisato da una Direttiva del 7 febbraio 2023, queste sono al momento le situazioni di emergenza che possono fare generare la notifica di avviso di allarme pubblico:

precipitazioni pericolose;

eruzioni vulcaniche (Vesuvio, Stromboli, Campi Flegrei, Vulcano);

maremoto causato da terremoto;

incidenti nucleari

altre situazioni stabilite dal Decreto del 26 giugno 2015.

Per il momento, nell’elenco non rientrano sms di allerta nel caso di terremoti e i cittadini si sono chiesti la ragione, anche perché sono ormai sempre più frequenti fenomeni di questo genere soprattutto in Italia e, in particolare, a Roma.