3 consigli per allungare la vita dei tuoi elettrodomestici

Quante volte è capitato che il congelatore fosse pieno di ghiaccio o che la lavatrice facesse strani rumori?

Eppure è importantissimo prendersi cura dei propri elettrodomestici, perché la loro durata dipende principalmente dalla continua manutenzione.

Sebbene ci si possa rivolgere a strutture specializzate come i centri assistenza Electrolux a Roma – capaci di garantire professionalità e competenza – per poter funzionare correttamente i nostri elettrodomestici hanno bisogno di piccoli accorgimenti quotidiani.

La costante pulizia degli elettrodomestici

Il primo consiglio riguarda la costante pulizia degli elettrodomestici che deve essere effettuata periodicamente per evitare malfunzionamenti. Gli scaffali dei supermercati sono colmi di sgrassatori e disinfettanti, ma la loro base è spesso aggressiva e a lungo andare potrebbe risultare dannosa per le superfici degli elettrodomestici. Sembra un vecchio rimedio della nonna, ma alcuni apparecchi potrebbero essere puliti con un composto a base di aceto e bicarbonato che chiunque può preparare in casa.

Aceto e bicarbonato consentono infatti di eliminare i cattivi odori dal frigorifero, di rimuovere macchie e rendere brillante il forno e di disinfettare il cestello, il filtro e la vaschetta della lavatrice con un lavaggio a 60°.

Attenzione agli sbalzi di tensione

Molto spesso ci sono dei dettagli che potrebbero apparire di poco conto ma che in realtà possono fare la differenza nella durata di un elettrodomestico.

Su tutti, gli sbalzi di tensione possono comportare danni piuttosto rilevanti per un elettrodomestico.

Gli sbalzi di tensione possono verificarsi principalmente per 3 motivi: temporali, lavori sulla linea elettrica, impianto elettrico sottodimensionato o obsoleto.

Ma come è possibile preservare i propri dispositivi dagli sbalzi di tensione?

La buona abitudine di scollegare l’alimentazione elettrica quando c’è maltempo o quando si deve lasciare la propria casa per diverse ore o per diversi giorni, consente non solo di risparmiare sulla bolletta, ma anche di evitare un danno importante agli apparecchi.

Altre strade percorribili sono quella di dotarsi di filtri da sovraccarico da inserire nelle prese o di installare nel quadro elettrico dell’impianto di casa un limitatore di tensione, che si attiva quando rileva oscillazioni di tensione.

Altro strumento che è presente nelle nostre case è la ciabatta parafulmini. Si tratta di un dispositivo molto semplice che permette di filtrare l’alimentazione elettrica mantenendola in un range ottimale.

Questo dispositivo può essere utile soprattutto in caso di maltempo, quando i fulmini sono attratti dalle antenne e c’è la possibilità che possano colpirne qualcuna: il che può essere pericoloso per le nostre tv.

Con la ciabatta multi presa parafulmini questo rischio non si presenta più grazie al filtro di cui dispone.

Far riferimento sempre al libretto di istruzioni

Per mantenere più a lungo le prestazioni degli elettrodomestici presenti in casa, è necessario utilizzarli secondo quanto previsto dall’azienda costruttrice.

Occorre dare sempre un’occhiata al libretto di istruzioni sia per il primo utilizzo sia per il successivo periodo e per gestire eventuali anomalie, fruendo, quando necessario, dell’assistenza del rivenditore.

Nel libretto, solitamente, ci sono indicazioni precise su come impostare le varie funzionalità in maniera corretta, ma anche come rispettare le indicazioni di natura tecnica riguardanti il luogo di installazione e le temperature di esercizio.

Con questo approccio, l’elettrodomestico funzionerà correttamente, si eviteranno sprechi di energia e ci sarà una maggiore probabilità che duri nel tempo.