4uKey per Android: come sbloccare un telefono Samsung/Huawei/Xiaomi/OnePlus con schermo rotto

Forse tuo figlio ha pasticciato con il tuo telefono oppure, semplicemente, sei tu che hai dimenticato i dati di accesso. Fatto sta che ora il tuo cellulare è bloccato e non sai come risolvere il problema per poter tornare a utilizzarlo. La soluzione c’è e non è neppure troppo difficile, anzi, bastano pochi passi per rendere nuovamente funzionante il tuo cellulare e capire come sbloccare un telefono. Continua a leggere l’articolo per avere maggiori informazioni e ottenere una rapida e intuitiva guida.

4uKey: la soluzione a qualsiasi blocco di schermata

La chiave di volta per risolvere il tuo problema ha un nome: 4uKey per Android. Grazie a questo programma potrai bypassare qualsiasi problema e capire come sbloccare un telefono Android protetto da password o, semplicemente, come sbloccare un telefono con il PIN. Potrai comprendere, per esempio, come sbloccare un telefono Huawei, Xiaomi. Purtroppo il programma non supporta alcuni modelli (Oppo, OnePlus e Sony). Ma procediamo con calma e vediamo nel dettaglio tutti gli elementi utili. 4uKey per Android è uno strumento di smart lock per password, ma è anche molto di più: permette di sbloccare il telefono Android rimuovendo anche la sequenza e il blocco delle impronte digitali. Inoltre consente di bypassare il blocco FRP di Samsung senza bisogno della password. Tutte queste operazioni vengono eseguite in pochi minuti e sono molto semplici da mettere in pratica: infatti si tratta di soli tre passaggi. Vediamoli insieme.

Come funziona 4uKey per Android

La prima cosa da fare, ovviamente, è scaricare e installare il programma sul proprio PC. A questo punto si può avviare il programma e collegare il proprio cellulare con un cavo USB. Ora basta selezionare “rimuovi blocco schermo” e avviare l’operazione. L’ultimo passaggio è dare la conferma alla didascalia: “La rimozione della password della schermata di blocco cancellerà tutti i dati sul dispositivo”. Purtroppo, sebbene per alcuni telefoni ci sia la possibilità di non perdere i dati (vedremo tra breve quali sono e come fare), nella maggior parte dei casi non c’è un modo per sbloccare lo schermo senza perderli. Ma proseguiamo con la nostra guida: ci siamo quasi, manca poco per terminare l’operazione. Ora è necessario entrare in modalità ripristino: bisogna perciò spegnere il cellulare e premente in contemporanea i tasti “volume su” + “home” + “accensione”. Per confermare l’opzione è necessario servirsi di questi tasti appena nominati, scegliendo tramite i tasti del volume. Ecco la sequenza: cancella dati/ripristino impostazioni di fabbrica> conferma> cancella partizione cache> conferma> Riavvia il sistema ora> conferma.

Sbloccare il telefono senza perdere i dati

Abbiamo accennato a un modo per sbloccare il telefono, sempre per esempio Huawei, senza perdere i dati. Ciò è senza dubbio possibile, ma vale solo per alcuni dispositivi e per chi ha un PC Windows. La tecnica è molto simile a quella precedentemente vista, ma l’opzione da scegliere non è “rimuovi blocco schermo” ma “rimuovi blocco schermo senza perdita di dati”. A questo punto dovrete selezionare il modello del vostro telefono, cliccare le varie conferme richieste e i vari tasti “avanti”. Se il vostro modello non è presente, purtroppo, non è possibile utilizzare questa modalità.

Bypassare l’FRP

Ma 4uKey per Android non si ferma solo a questo: è in grado, infatti, anche di bypassare l’account google, ovvero il FRP. Questo metodo è molto utile se ti rubano il telefono o lo smarrisci, tuttavia, data la sua forza nel rendere inservibile uno smartphone, è anche assai limitante se, per esempio, acquisti un dispositivo usato. 4uKey per Android ti offre la soluzione anche in questo caso. Ancora una volta è necessario, ovviamente, installare il programma sul computer, in questo caso però va scelto “rimuovere Google Lock (FRP)”. Anche questa volta date l’ok quando serve, quindi vi arriverà una notifica sul cellulare. Seguite tutti i passaggi finché non vedrete la scritta “Bypassa Google FRP Lock con successo!”

Perché 4uKey per Android è la soluzione che fa per te

Come abbiamo visto, quindi, 4uKey per Android è davvero un metodo rivoluzionario e semplicissimo per poter tornare in possesso del proprio smartphone. Perché è un metodo raccomandato da moltissimi utenti? Fondamentalmente perché è alla portata di tutti: non serve avere conoscenze tecniche particolari per poterlo utilizzare e, dall’altro lato, i passaggi sono lineari, step-by-step e pochi. Non c’è bisogno di mail, password o quant’altro, basta un qualsiasi computer e il proprio dispositivo. Non solo: addio assistenza tecnica, addio essere privati del telefono per giorni: pochi minuti e il problema è risolto!