5 tipi di applicazioni da scaricare per passare il tempo con il tuo smartphone

App per ascoltare un audiolibro

Il bello degli audiolibri è che si possono ascoltare ovunque. Puoi iniziare un libro, metterlo in pausa per un giorno o due e poi riprendere da dove hai lasciato.

E non parlo solo di quando sei in viaggio, ma anche quando sei a casa a lavare i piatti, pulire le camere oppure mentre stai cucinando.

App per giocare alle slot online

Le applicazioni di slot online sono un ottimo modo per passare il tempo. Puoi anche giocare alle slot online a costo zero.

App per i mpara re una nuova lingua

Impara una nuova lingua mentre sei in fila oppure in treno. Con queste applicazioni per smartphone, imparare una nuova lingua è facile come controllare i social media.