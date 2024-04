Clienti borseggiati nel supermercato a Ladispoli: “Bottino da 1.000 euro”

Furti nei supermercati a Ladispoli, non solo la banda sgominata dalla Polizia nelle ultime ore. Altri tre cittadini, tutti stranieri, sono stati fermati in questo caso dai Carabinieri. Ma i malviventi non puntavano agli scaffali bensì ai clienti.

Clienti borseggiati mentre fanno la spesa. Succede a Ladispoli dove tre criminali avevano messo nel mirino una struttura di Viale Europa: a fermarli, dopo che il terzetto era riuscito a portare via alle ignare vittime i portafogli, sono stati i Carabinieri. Ingente la refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari: circa 1.000 euro in contanti contenuti negli svariati borselli che erano stati fatti sparire.

Borseggiatori nel supermercato a Ladispoli

L’operazione rientra in un più ampio quadro di servizio di controllo del territorio preposto dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia mirati a reprimere il fenomeno dei reati predatori. I tre cittadini stranieri fermati devono ora rispondere del “reato di furto con destrezza continuato“.

Analoghi servizi, aggiungono dal Comando Provinciale dell’Arma, continueranno anche nei prossimi giorni, “al fine di fornire una risposta sempre più proattiva alla necessità di sicurezza prospettata dalla popolazione, alla quale si segnala l’importanza fondamentale di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto”.

Sgominata un’altra banda di ladri sempre a Ladispoli

E’ notizia di stamattina invece, come vi abbiamo riportato in questo articolo, l’arresto di altri cinque ladri, sorpresi a rubare sempre in negozi e altre attività commerciali di Ladispoli. I componenti del gruppo, quattro donne e un uomo, tutti di origini romene, sono stati fermati in questo caso dagli agenti della Polizia di Stato dopo che erano riusciti a portare via numerosi articoli in vendita, tra cui profumi e cosmetici.

