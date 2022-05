7 modi per promuovere la propria attività

Investire su una piccola impresa significa anche trovare i modi giusti per la sua promozione, non solo per far conoscere i propri prodotti al target di riferimento, ma anche per fare brand awareness , un’attività, spesso affidata ad aziende esterne, che ha lo scopo specifico di accrescere la fiducia nel brand dei clienti reali e potenziali.

Come promuovere un’attività in 7 modi diversi

Quali sono i modi più diffusi per promuovere la propria azienda? Vediamone sette:

1. Usa i social media

Oggi i social media sono diventati uno strumento indispensabile per le attività. Queste piattaforme ti consentono di informare, attrarre e interagire attivamente con i tuoi follower. Ma soprattutto, si tratta di uno strumento completamente gratuito. Non sono previsti costi per creare un account aziendale, il che li rende uno dei modi più convenienti per pubblicizzare la propria attività. Tuttavia, la creazione di post a pagamento e altre forme di annunci sui social media richiederà comunque un investimento.

2. Contenuti accattivanti

I contenuti rappresentano la chiave per diffondere la consapevolezza del marchio e connettersi con il proprio pubblico di destinazione. Creando contenuti coinvolgenti e informativi, sia attraverso un blog, tutorial video o infografiche, puoi mostrare la tua esperienza nel settore e creare fiducia.

3. Migliora la SEO del sito web

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è fondamentale per far sì che il tuo sito web compaia più in alto nelle classifiche di ricerca di Google. L’utilizzo di parole chiave pertinenti nelle pagine Web e nei post del blog della tua attività aumenta le possibilità che gli utenti trovino il tuo sito quando cercano online attività come la tua.

4. Crea una strategia di email marketing

L’email marketing è uno strumento fondamentale e molto efficace del marketing online.

Infatti, l’email marketing ti consente di coltivare relazioni con potenziali acquirenti nel tempo. Consente di inserire i visitatori che non sono pronti per l’acquisto in un funnel che li tiene collegati alla tua attività.

Per iniziare a trarre vantaggio dall’email marketing, dovrai creare qualcosa di prezioso che può essere regalato gratuitamente in cambio dell’indirizzo e-mail di un visitatore. I prodotti di informazione digitale sono spesso i migliori per questo scopo.

Con questo strumento potrai anche aggiornare i tuoi clienti e gli utenti che hanno mostrato interesse per la tua attività, fare comunicazioni importanti, avvisarli di sconti o eventi, ma anche informarli con contenuti interessanti.

5. Offri un prodotto/servizio scontato o gratuito

Sicuramente gli sconti e le prove gratuite attirano nuovi clienti offrendo incentivi per il loro interesse. Puoi anche incoraggiare i referral offrendo ai clienti promozioni che possono condividere. D’altra parte, campioni e prove gratuite danno ai potenziali clienti la possibilità di provare il tuo prodotto o servizio senza un impegno finanziario. Questo crea fiducia nei clienti che potranno tornare da te anche in futuro.

6. Crea comunicati stampa

Ogni volta che la tua azienda fa qualcosa di importante o degno di nota, redigi un comunicato stampa da inviare ai tuoi organi di stampa locali. Queste pubblicazioni cercano attivamente storie interessanti e spesso utilizzano comunicati stampa per creare articoli. Quando lo fanno, offre pubblicità gratuita alla tua attività, oltre a permetterti di raggiungere un pubblico molto più ampio.

7. Investi in pubblicità

Se cerchi di raggiungere più persone possibili in poco tempo, l’acquisto di spazio pubblicitario può aiutarti.

Punta sui post sui social media. Infatti, puoi pagare per trasformare uno dei post sui social media della tua attività in un annuncio. Questo metodo ti consente di scegliere un pubblico di destinazione, una regione e un periodo di tempo in cui desideri pubblicare l’annuncio.

In alternativa, utilizza gli annunci pay-per-click pagando una commissione ogni volta che qualcuno fa clic sul tuo annuncio.