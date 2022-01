A San Valentino, scegli i gioielli Morellato per sorprendere chi ami

Per San Valentino, l’obiettivo è uno solo: far sentire unico il proprio partner. E per celebrare l’amore, il più prezioso di tutti i sentimenti, non c’è niente di meglio che un gioiello speciale. Su Morellato.com si incontrano infinite proposte, dai bracciali tennis alle collane, passando per orecchini e anelli. Insomma, sono perfette per ogni gusto e stile. Modalità di pagamento sicure, reso garantito e un’assistenza dedicata arricchiscono un’offerta davvero vantaggiosa.

Ormai presente nel settore da più di 90 anni, l’azienda è attiva in 45 Paesi nel mondo (tra Europa, Medio Oriente e Asia), con 3.000 punti vendita. I gioielli sono realizzati in materiali pregiati: argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e cristalli.

Grazie alla pratica interfaccia di navigazione del portale che permette di inserire filtri e categorie, trovare l’articolo che meglio si adatta alle proprie esigenze diventa un’esperienza facile e veloce. Fra gli scaffali digitali si incontrano bracciali, anelli, orologi, charm, ciondoli e collane. Si tratta di creazioni che si prestano ad essere donate in molteplici occasioni: lauree, compleanni, anniversari o matrimoni.

In vista del 14 febbraio, sono presentate tantissime idee per i regali San Valentino, ideali per soddisfare tutti i gusti e celebrare l’amore in tutte le sue forme. E allora, perché non scegliere un elegante bracciale tennis o un anello a tema cuore? Alternativa altrettanto valida sono le romantiche collezioni Abbraccio, Passioni e Drops.

Ulteriore opzione offerta da Morellato è quella di acquistare una gift card del valore a scelta, utilizzabile sia online che nei negozi fisici. È la soluzione perfetta qualora non si conoscessero nei dettagli le preferenze del destinatario.

A disposizione dell’utente è attivo un servizio di assistenza (dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00) pronto a rispondere a domande e risolvere eventuali dubbi. È fruibile tramite numero telefonico o via e-mail. Sia per gli ordini effettuati online che per quelli in negozio viene garantito il reso.

Le consegne sono gratuite per importi superiori a 39 euro. Ma per non essere vincolato dagli orari del corriere, grazie a Click&Collect il cliente può ritirare il proprio acquisto presso uno degli oltre 200 punti vendita presenti in tutta Italia. Quanto ai pagamenti, infine, avvengono all’insegna della completa sicurezza tramite carta di credito, PayPal o in quattro rate con 4X Oney.

Per San Valentino, celebra il tuo amore con un gioiello speciale. Sceglilo adesso su Morellato.com!