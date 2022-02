A spasso per il quartiere con un chilo di droga addosso: spacciavano da tempo nella zona

Civitavecchia. Li avevano sorpresi con una generosa quantità di droga addosso, mentre circolavano in strada. Presumibilmente verso le rispettive destinazioni di spaccio nella zona. Insieme avevano oltre due chili di hashish destinato agli acquirenti. Ma la giornata non gli era andata bene. Ieri mattina si è conclusa l’udienza di convalida dell’arresto per i due soggetti colpevoli del reato: un italiano e un romeno, che con molta probabilità avevano i loro traffici in zone anche limitrofe.

A spasso con l’hashish per la vendita nel quartiere

Gli arrestati questione, erano stati fermati in due distinte operazioni. La prima era avvenuta nel comune di Santa Marinella, dove a seguito di un controllo in strada di un motoveicolo, avevano trovato il soggetto in possesso di ben gr.1002 di hashish. Poi, si era passati all’abitazione. Anche in casa c’erano quantità residuali della stessa sostanza, oltre ad un bilancino di precisione impiegato nel confezionamento della sostanza. Parallelamente, in seguito di un ulteriore controllo su strada, gli agenti avevano fermato anche un altro cittadino, questa volta romeno, trovato in possesso di ulteriori gr .1005 di hashish.