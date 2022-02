Il dubbio principale che attanaglia sempre le viscere dei genitori quando si avvicinano le cresime è: come vesto mio figlio o figlia? Il problema è proprio quello di pensare che si deve spendere tanto perché si deve essere eleganti per forza, ma ciò porta a spendere molto e purtroppo a limitare poi la gioia del bambino/a.

Vestiti troppo formali impediscono di godere appieno della giornata, perché poi i genitori sono sempre lì a dire: non ti sporcare, non giocare, stai attento a non macchiarti con il cibo e quando poi si sporcano, ecco che si pensa a quanto si è speso.

Dunque si deve arrivare a scegliere un giusto look comodo, in base alla stagione e preferire delle tinte sobrie non eccessivamente scure.

Non usare un abbigliamento troppo formale

Forse perché da adulti non riusciamo a vedere la bellezza della libertà dei bambini o perché nel giorno della cresima si vuole vedere i propri figli già piccoli adulti, si fanno sempre le scelte sbagliate.

Le mode cambiano, i ragazzi oggi vogliono sentirsi più liberi, ma è vero che c’è poi una diversa concezione dell’eleganze, che spesso proprio i genitori non riescono a vedere. Dunque la domanda di come vestire il proprio figlio/a per la cresima diventa una lotta impari tra i genitori che vogliono un look formale e i ragazzi/e che vogliono semplicemente essere “carini/e”.

Occorre cercare un Abbigliamento cresima bambini che possa andare bene per entrambi, cioè arrivare ad un punto di accordo. La cosa migliore è sempre fornire presso dei negozi che sono specializzati nel settore che possono consigliare le nuove mode, ma senza scendere nel trash o rapper perché comunque si è a una cerimonia importante.

Altro consiglio è proprio quello di evitare giacche troppo strette oppure i vestiti da sposina per le bambine. Meglio optare per dei completi che sono comodi, non sportivi e senza strappi di vario genere, preferendo delle tinte che sono sobrie.

Vestire un bambino di nero per farlo sembrare elegante è eccessivo, come far vestire le bambine da sposina, dove poi non si riescono a muovere perché goffe e infagottate in tulle e volant, è altrettanto spiacevole.

Preferite dei pantaloni di cotone per i maschietti con una camicia e un gilet. Per le bambine vestitine lunghe fino al ginocchio con tinte naturali.

Mai pensato al vintage?

Ebbene il mondo del vintage nell’abbigliamento, propone perfino abiti da cresima che sono molto belli e perfetti per essere indossati in un giorno da cerimonia.

I negozi possono vendere abiti usati, ma che sono come nuovi, dove c’è uno stile definito e che vada ad essere perfetto con le stagioni in cui si tengono le cresime. Pensate al vantaggio economico. Gli abiti usati o vintagecostano di meno rispetto a quelli che sono nuovi e che sono poi sempre molto costosi.

Tra l’altro non va dimenticato che il periodo della cresima è un’età in cui il bambino o bambina sono in fase da sviluppo quindi non è detto che si vada a riutilizzare. Meglio optare per una scelta che sia di moda, ma che vada anche a soddisfare il lato economico.