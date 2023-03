Acidosi e iperacidità – 10 cibi per benessere fisico

Alcalino significa: (chimica) che ha pH superiore a 7. Una sostanza di definisce acida se ha un pH che va da 0 a 7. Si definisce basica, o alcalina, se ha un pH che va da 7 a 14

Alcalino e il contrario di acido

Se il corpo produce più residui metabolici acidi rispetto al livello che possono essere espulsi e neutralizzati si creerà progressivamente un’acidosi. L’equilibrio acido-alcalino ( quindi benessere fisico ) viene alterato e le funzioni ottimali dell’organismo si deteriorano. Il corpo adotterà dei meccanismi per cercare di ripristinare l’equilibrio. Per esempio il corpo neutralizzerà subito a depositare l’acidità in eccesso nei tessuti connettivi per permettere il loro rilascio ed espulsione appena saranno ancora disponibili minerali alcalini nel sangue. Nel caso di una situazione protratta di carenza di minerali alcalini e di una contemporanea sussistenza di acidosi, il corpo decide di utilizzare le proprie riserve di alcalinizzanti, iniziando e prelevando il calcio dalle ossa. L’acidosi si crea con un lento processo negli anni, quasi sicuramente dalla nascita, per l’alimentazione acidificante occidentale: questa promuove l’acidosi e contemporaneamente la carenza di minerali alcali nel corpo. Le cause aggiuntive della iperacidità sono rappresentate da una carente attività di espulsione degli acidi dai tre organi emuntori, dalla mancanza di un adeguato esercizio fisico, che fornirebbe l’ossigeno di cui necessitiamo, e da un’insufficiente assunzione di acqua che limita fortemente la capacità espulsiva dei reni. Squilibri intestinali e i processi conseguenti di putrefazione influiscono all’alterazione del giusto equilibrio acido-alcalino.

IL MIGLIO: unico CEREALE anti acidità quindi alcalinizzante

I1 miglio è un cereale molto antico ed ha una grande importanza nell’alimentazione di alcuni paesi africani e asiatici e molto meno in Europa,

dove è conosciuto più che altro come becchime per pollame e per uccelli da gabbia. Attualmente il miglio viene consumato dopo la decorticazione: esso ha una composizione simile al frumento ma, NON contiene GLUTINE, ed è quindi adatto all’alimentazione dei soggetti affetto da morbo celiaco. E’ uno degli alimenti più ricchi di sostanze minerali tra le quali si ricorda ferro, magnesio, fosforo e silicio. Per il suo alto contenuto di acido salicilico può essere considerato un vero prodotto di bellezza: ha infatti un’azione stimolante sulla pelle, sui capelli, sulle unghie e sullo smalto dei denti. Contiene inoltre vitamine del gruppo A e B ed è decisamente facile da digerire. Per l’alto contenuto di lecitina e colina è indicato per persone che svolgono attività intellettuale e agli organismi debilitati. Le sue proprietà lo rendono particolarmente consigliabile per le donne in gravidanza. Essendo l’unico cereale con effetto alcalinizzante è indicato per chi soffre di acidità di stomaco e nelle malattie di milza e pancreas. Facile e rapido da cucinare è apprezzato anche per il suo sapore dolce e gradevole che lo rende particolarmente appetitoso.

Avocado

Frutto del paradiso ultra depurativo e rivitalizzante con le proteine della

carne, il grasso del burro (molto più sano), le vitamine e i minerali delle verdure verdi.

PER:

– Controllare i livelli di zucchero nel sangue

• Rafforzare l’organismo e i processi di invecchiamento

• Mineralizzare l’intero organismo

• Perdere peso e centimetri essendo “un dimagrante”

• Avere pelle risplendente

– Normalizzare la pressione contrastando il sodio

• Bambini in crescita, donne in gravidanza e convalescenti

• Atleti che desiderano contrastare sudorazione e stanchezza

Mantenere “fluide” le articolazioni

COME:

• Frutto

• Bevanda

• Ingrediente prezioso in innumerevoli piatti

• Integratore ai vegetariani essendo l’unico frutto che contiene tutti gli amminoacidi essenziali

CONTIENE:

• Potassio ad elevate quantità

• 25 principi nutritivi essenziali, tra cui fibre, proteine, fosforo, vitamina E, vitamine del complesso

B (specie B2), carotene, antiossidanti

• Dal 20 al 300/o di grassi prevalentemente mono insaturi Omega 9 (non aumentano il colesterolo)

• Alto contenuto di acido folico

Se esiste un problema di salute, molto probabilmente esiste acidità.

Se il pH nel corpo non è leggermente alcalino, il corpo non guarisce da solo. Per cui, indipendentemente dal tipo di terapia scelta per guarire un problema di salute, la cura non avrà effetto fino a quando il livello di pH nel corpo non si sia elevato. Se il livello di pH nel corpo non è in uno stato di equilibrio, non è possibile assimilare efficacemente le vitamine, i sali minerali e i nutrienti. 11 livello di pH nel corpo ha una funzione determinante per il benessere totale dell’organismo umano. È stato scientificamente dimostrato da innumerevoli ricerche che le malattie non hanno possibilità di sopravvivere in un clima alcalino, mentre prosperano in un clima acido. Un clima acido riduce anche le funzioni dell’organismo umano per produrre le cellule energetiche per riparare i tessuti danneggiati e per depurare dai metalli pesanti. Favorisce invece lo sviluppo delle cellule tumorali ed aumenta il livello relativo di suscettibilità all’affaticamento e alle malattie.Il clima acido è determinato da diversi fattori, quali l’alimentazione acidogena, lo stress emozionale, il sovraccarico di tossicità e il processo che impedisca la somministrazione dell’ossigeno e delle sostanze nutritive alle cellule.