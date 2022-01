Acilia, ‘abusivo’ nel Parco della Madonnetta, poi aggredisce i vigili: arrestato

Il Parco della Madonnetta, quello che si trova ad Acilia e che è stato lo ‘sfondo’ di una tragedia avvenuta lo scorso 26 febbraio, quando un 16enne è morto nei pressi dell’area verde, stroncato da un malore, torna sotto i ‘riflettori’. E sempre in maniera negativa. Sì, perché nel corso di alcune verifiche effettuate nei giorni scorso dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, un uomo di 40 anni è stato arrestato perché stava occupando abusivamente una delle strutture all’interno del parco.

Parco della Madonnetta, arrestato 40enne

Ma non solo. Il 40enne ha pensato bene di inveire e ha cercato di aggredire gli agenti pur di non farsi controllare. In ogni caso, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Gruppo per altri accertamenti, poi è stato arrestato e dovrà rispondere di minacce, oltraggio, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.