ACN: panoramica e opinioni

Non fermiamoci a pensare ad ACN come una semplice azienda che opera nel Network Marketing.

Andiamo invece a vedere, con la nostra analisi e le nostre opinioni, cosa c’é dietro ACN.

Fondata nel 1993, ACN è stata il frutto della futuristica visione di quattro imprenditori: Greg Provenzano, Robert Stevanovski, Tony Cupisz e Mike Cupisz.

Tutti e quattro avevano già innumerevoli anni di esperienza nella vendita diretta, ma erano insoddisfatti delle altre società e delle opportunità di lavoro che avevano incontrato nella loro vita e nella loro carriera.

Da ottimi imprenditori quali sono, si sono presto resi conto che l’unico modo per lavorare finalmente in un’azienda in cui si sarebbero sentiti orgogliosi di farne parte era quello di crearne una!

Quindi, con un semplice block notes di fogli gialli davanti a loro, hanno formulato il loro piano di sviluppo aziendale.

Su un lato della pagina annotavano tutto ciò che sapevano già funzionare bene e sull’altro lato tutto ciò che non funzionava, a loro modo di vedere, nella altre compagnie che avevano sperimentato in passato.

Hanno strappato la pagina a metà e hanno mantenuto solo il lato contenente quelli che sarebbero diventati i principi guida di ACN: integrità, pratiche commerciali solide e impegno a mettere sempre i bisogni delle masse al di sopra dei bisogni di sé stessi.

E questi sono gli stessi principi che guidano l’azienda ancora oggi, dopo quasi tre decenni dopo.

Dagli umili inizi a una multinazionale globale

ACN ha iniziato come rivenditore di servizi a lunga distanza negli Stati Uniti e nei primi cinque anni di attività ACN si è classificata al 22° posto nella classifica di “Inc. 500” delle aziende in più rapida crescita in Nord America.

Da allora, nel corso degli anni, innumerevoli pubblicazioni aziendali e industriali hanno presentato i vantaggi e le innovazioni di ACN.

Oggi, ACN è il più grande venditore diretto al mondo di telecomunicazioni, energia e servizi essenziali per la casa e per le piccole imprese esistente al mondo. Ma ancora più importante, ACN ha predisposto un sistema, oggi comprovato, destinato a cambiare la vita di tantissime persone.

ACN è anche protesa a restituire alla comunità qualcosa, come è moralmente corretto da parte di aziende sane ed etiche. Per questo, nel 2011, è stata fondata l’organizzazione no-profit ACN Global Reach Charities Inc. per espandere e migliorare i loro sforzi di beneficenza.

Ulteriori informazioni sui co-fondatori di ACN

Greg Provenzano, Robert Stevanovski, Mike Cupisz e Tony Cupisz: la loro esperienza combinata e la conoscenza del settore della vendita diretta li ha riuniti per formare un tipo di azienda diverso, capace di offrire servizi essenziali che le persone e le aziende non solo desiderano, ma di cui hanno bisogno e che utilizzano ogni giorno, un’azienda che avrebbe messo l’integrità in prima linea, davanti a ogni decisione.

Oggi, rimangono al timone di ACN, supervisionando la direzione della Compagnia, dalle strategie di crescita, alla formazione e agli strumenti di supporto, alla leadership e allo sviluppo personale, alle opportunità future come la crescita del portafoglio di servizi ACN e l’espansione internazionale.

I co-fondatori di ACN continuano a guidare ogni aspetto dell’attività e condividono una visione comune per stabilire uno standard di eccellenza, mantenendo ACN nella posizione di azienda leader nel settore della vendita diretta.

I valori fondamentali aprono la strada al successo in ACN

L’opportunità ACN non è nulla senza i principi fondanti in vigore dal primo giorno. Indipendentemente dall’espansione, dal potenziale sempre crescente di ACN stessa, questi principi non saranno mai un compromesso.

L’integrità è nella politica e nelle procedure

La sana filosofia di sviluppo, volta al supporto e al miglioramento delle persone, è instillata nei co-fondatori ACN, nei dipendenti a livello aziendale e globale, nel Circolo dei Campioni, nei vicepresidenti regionali e in coloro che sono appena entrati in ACN!

Questi valori fondamentali guidano i co-fondatori e gli imprenditori indipendenti di ACN a operare con la massima integrità, rispettare i più elevati standard etici possibili, operare in base a un piano di marketing conforme alle leggi sulla protezione dei consumatori.

Il far parte della DSA (USA) e della Seldia (EU) è un atto dovuto, mentre il mantenere come massima priorità quella di operare con credibilità, onestà e integrità rende ogni singolo membro di ACN impegnato e fiero di contribuire al miglioramento del tessuto sociale in generale.

Considerazioni e opinioni