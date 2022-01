Acquistare droni usati: una scelta green!

I problemi legati all’inquinamento e alla salute del nostro pianeta sono, purtroppo, di grande attualità. Nell’ottica di attuare comportamenti che possano essere di aiuto alla salvaguardia del pianeta, si sta diffondendo sempre più la cosiddetta “second hand economy”. Si tratta di una vera e propria tendenza che porta a ricercare sempre più spesso prodotti usati o ricondizionati, soprattutto per quanto riguarda i prodotti hi tech e l’abbigliamento.

La second hand economy comprende anche il settore dei droni. Sempre più spesso, infatti, professionisti ma anche semplici appassionati decidono di investire nell’acquisto di droni usati. Per la maggior parte gli acquisti vengono effettuati online, sfruttando quindi le potenzialità del web che offre innumerevoli vetrine virtuali tra le quali curiosare. Uno dei siti che per la maggiore riveste un ruolo importante nelle vendite di droni e altri prodotti usati è subito.it, così come spiegato anche da uno dei più importanti blog del settore droni Drone Blog News.

La possibilità di rivolgersi a siti specializzati nella vendita di prodotti usati è sicuramente comoda e semplice da gestire. E’ sufficiente avere a disposizione un cellulare e un collegamento alla rete per poter comodamente confrontare modelli e prezzi di droni differenti. Siti come subito.it offrono anche dettagliate descrizioni delle funzionalità e delle caratteristiche dei prodotti usati venduti, oltre che fotografie che aiutano a comprendere l’integrità del prodotto.

Sicuramente il periodo della pandemia ha notevolmente incrementato l’attenzione dei consumatori nei confronti della vendita online. L’abitudine e, a volte, la possibilità di recarsi fisicamente in negozio sono state in parte sostituite dalla comodità della consegna a casa. Spesso poi i siti e le applicazioni che si occupano della vendita di prodotti usati offrono anche la possibilità di interfacciarsi con un sistema di supporto alla clientela al quale rivolgere domande e quesiti.

Ecco quindi che anche i droni rientrano nella tendenza della second hand economy. Scegliere quindi un drone usato non è soltanto un vantaggio dal punto di vista economico per l’acquirente, ma diventa anche una scelta green. Infatti la possibilità di dare una seconda vita a prodotti che non utilizziamo più direttamente ha un impatto positivo sulle emissioni di CO2. Basta solo immaginare a quante emissioni vengono prodotte durante le fasi di realizzazione di un nuovo drone. Stessa cosa vale anche per le fasi di smaltimento del vecchio modello. Secondo una recente ricerca, infatti, grazie a circa 26 milioni di oggetti venduti su Subito nel corso dello scorso anno, è stato possibile risparmiare 5,4 milioni di tonnellate di CO2.

Subito.it offre molto spesso delle interessantissime offerte sia per droni più basilari che per droni più professionali. Si tratta quindi di un’ottima alternativa sia per neofiti o semplici appassionati che per veri e propri professionisti che possono quindi ottenere degli strumenti veramente validi a prezzi vantaggiosi. Il lato green di questa scelta è sicuramente un valore aggiunto da non sottovalutare soprattutto in questo momento storico.

Sempre secondo un’importante indagine commissionata dallo stesso subito.it, pare che in particolare i giovani sappiano riconoscere l’importanza del mercato dell’usato. Sarebbe infatti addirittura il 65% dei giovani della cosiddetta Generazione Z a ricorrere sempre più spesso agli acquisti di usato. Addirittura il 70% utilizzerebbe strumenti di vendita online, proprio come subito.it magari proprio per acquistare il loro primo drone usato.

Portali come subito.it possono essere quindi di grande aiuto nel compiere scelte e acquisti sicuri. Proprio la sicurezza, infatti, è uno dei cardini di questo sito. Per evitare, infatti, che la rete possa nascondere truffe o raggiri il consiglio è di rivolgersi a siti specializzati nella vendita online di prodotti usati. In questo modo i vostri pagamenti e i vostri dati personali saranno al sicuro. Subito.it ha anche realizzato un semplice vademecum in collaborazione con la Polizia Postale per spiegare come procedere ai vostri acquisti in tutta sicurezza.

In conclusione, quindi, acquistare droni usati online può essere la scelta giusta per le nostre tasche ma anche per l’ambiente in totale sicurezza!