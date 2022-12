Acquisti online: sul web è boom di ricerche per i codici sconto

I codici sconto da sempre sono molto apprezzati dai consumatori perché permettono di risparmiare sull’acquisto di prodotti appartenenti alle più diverse categorie merceologiche, dagli articoli per la casa a quelli per il tempo libero, passando per attrezzature tecniche, professionali e per lo sport.

Al giorno d’oggi la tendenza degli utenti è quella di andare alla ricerca dei coupon da utilizzare online, dato che ormai è sempre più diffuso il trend di acquistare sui portali e-commerce, dov’è possibile trovare prezzi piuttosto competitivi.

Per usufruire di un’ampia possibilità di scelta, il consiglio è quello di affidarsi a portali specializzati come Dealiry, che grazie alla varietà di codici sconto proposti permette di risparmiare su tantissimi prodotti, tutti appartenenti ai migliori brand di settore.

Le principali tipologie di codici sconto

Di solito si tratta di un codice alfanumerico da inserire prima di effettuare il pagamento e può riguardare sia una serie di prodotti diversi in un singolo e-commerce che un articolo in particolare, a seconda della tipologia di voucher. Per fruirne basta una semplice registrazione gratuita a portali dedicati ai coupon, ove possono anche essere richiesti, talvolta, dei buoni regalo da donare o da regalarsi.

Uno sconto rappresentato da una percentuale, ad esempio, si ritrova su articoli specifici di un supermercato, o su offerte a tempo in altre tipologie di e-commerce. Esistono invece promozioni che riguardano esclusivamente la spedizione: di norma, un negozio online la propone gratuita solo se si arriva a una determinata soglia di spesa. Con un codice sconto si può annullare il costo di spedizione anche se non si rispetta la spesa minima.

Taluni codici corrispondono invece a omaggi, che possono essere un 3 X 2 su determinati articoli oppure un oggetto in regalo che sia in linea con il prodotto appena acquistato. In altri casi ancora, si può ricevere preventivamente un codice da utilizzare all’acquisto successivo, dopo una spesa di una certa entità, oppure a costi inferiori determinati da una prevendita o da un lancio sul mercato ai fini promozionali.

Soprattutto nei supermercati online (ma non solo in questi casi), si possono richiedere tessere fedeltà grazie alle quali accumulare punti che portano a premi e a sconti dopo una determinata entità di spesa. Che siano a tempo, illimitati, pubblici o personali, i codici sconto possono riferirsi davvero a ogni categoria merceologica esistente, dagli abiti ai viaggi.

Quali sono i codici sconto più richiesti?

Tra gli articoli più ricercati sul web e associati a codici sconto vi sono senz’altro dispositivi elettronici dal costo importante, quali ad esempio smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici e tutto ciò che concerne i PC, fissi e portatili. Molte grandi catene di negozi risultano convenzionate con voucher e coupon, magari anche per lanciare una nuova macchina per il caffè o il robot da cucina più performante.

Allo stesso modo, si possono acquistare articoli sportivi, dall’abbigliamento all’attrezzatura da mare, da montagna o da trekking, fino a dispositivi casalinghi per restare in forma. E non manca anche l’abbigliamento da uomo o da donna, ivi incluse le calzature più di tendenza.

Naturalmente non mancano nemmeno categorie diffuse come i libri, i giocattoli, gli articoli per i più piccoli e persino per il tempo libero: si possono ordinare pasti pronti e da asporto contando su sconti specifici e persino organizzare viaggi acquistando i biglietti aerei o del treno a prezzi ridotti.

In altri casi, i coupon si riferiscono al gasolio e consentono di fare il pieno a determinate pompe di benzina pagando un prezzo inferiore; in altri casi ancora, i servizi offerti con lo sconto sono quelli in streaming di musica e visione di contenuti da parte dei principali canali di diffusione.