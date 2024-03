Ad Aprile arriva un nuovo bonus da 580 euro per queste famiglie

È in arrivo un nuovo bonus da 580 euro per alcuni nuclei familiari. Vediamo di cosa si tratta e a chi spetta il beneficio economico.

Si tratta di un bonus già attivo nel 2023, che è stato prorogato anche per quest’anno. Vediamo di quale bonus si tratta ed, eventualmente, come farne richiesta.

Nuovo bonus da 580 euro

Buone notizie per alcune famiglie italiane che nel mese di aprile potranno fare richiesta di un particolare bonus di 580 euro. Questo 2024 ha visto l’introduzione di nuove agevolazioni economiche e la riconferma di alcune già in vigore nel 2023. Si tratta di una serie di contributi statali che contribuiscono a migliorare la situazione economica dei nuclei familiari maggiormente in difficoltà.

Con la Legge di Bilancio 2024, il governo ha attuato una serie di benefici economici e introdotto una serie di bonus, per i quali è possibile fare richiesta, rispettando canoni di reddito e di età.

A chi spetta il bonus e come farne richiesta

Quello di cui parliamo oggi è un bonus riservato alle famiglie ed è infatti conosciuto come dote famiglia. Si tratta di un contributo, erogato una volta l’anno, per le famiglie con figli minori a carico. Il bonus dote famiglia è disponibile – al momento – per le famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia.

Ma quali sono i requisiti per farne richiesta? Per poter accedere al bonus famiglia, è necessario essere già possessori della carta famiglia regionale e avere un Isee che non superi i 35mila euro. Altro requisito per farne richiesta è quello di essere residenti in maniera continuativa in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.

Le domande per fare richiesta del bonus vanno presentate online, utilizzando le credenziali SPID o la Carta d’identità elettronica. La richiesta può essere inoltrata a partire dal primo aprile prossimo.

I bonus per Isee inferiori a 35mila euro

Se il bonus dote famiglia è limitato a una determinata regione italiana, ci sono altri benefici economici che possono essere richiesti dai cittadini italiani, che abbiano un Isee inferiore ai 35mila euro.

Per chi ha un Isee compreso tra i 6mila e gli 8mila euro, si può fare richiesta della Carta Acquisti, che prevede l’erogazione di 80 euro, ogni due mesi. Questo bonus è destinato alle famiglie con figli minori di tre anni e agli over 65. Per chi abbia un Isee inferiore a 25mila euro, si può fare richiesta del bonus asilo nido. Se l’Indicatore economico non supera i 9.350 euro, si può richiedere il bonus luce e acqua.