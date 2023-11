Adriano Celentano condanna il femminicidio e cambia l’Ave Maria:”…per noi uomini assassini”

Anche il famoso cantante Adriano Celentano si è schierato duramente nella lotta contro il femminicidio, così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo in questi ultimi giorni. La notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta ha sconvolto un’intera nazione, causando un’ondata di proteste social e non. Così anche l’autore di 24mila baci ha deciso di dire la sua opinione sul caso attraverso il suo account social Instagram. Scopriamo insieme cosa ha detto e come hanno reagito i suoi fan-follower.

Adriano Celentano e la modifica del testo dell’Ave Maria

Il cantante ultra settantenne non è molto attivo sui canali social, ma quando condivide qualcosa si tratta sempre di parole potenti che arrivano dritte al cuore delle persone. Anche questa volta non ha deluso il mitico Celentano, prendendo una posizione di autocritica maschile e schierandosi nella battaglia contro il femminicidio e la violenza di genere.

Nello specifico il Molleggiato, il cui ultimo post social risale ad oltre 30 giorni fa, ha condiviso il testo della preghiera dell’Ave Maria, modificando però alcune parole. Ecco cosa ha scritto:

“Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù – si legge – Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini assassini, adesso e nell’ora della nostra morte. AMEN”

Come si può notare il cantante ha aggiunto due parole dopo il pronome noi e lo ha fatto in onore di Giulia Cecchettin. Adriano ha implorato la Madonna di pregare per noi uomini assassini, dove i due termini uomini e assassini sono scritti da lui con carattere maiuscolo. Il suo gesto è stato molto apprezzato dai fan e dagli altri utenti social ed è scaturito un momento di profonda riflessione sul tema del femminicidio.

Reazioni dei VIP all’omicidio di Giulia

Molto differente invece è stata la reazione del mondo social al post di un altro artista: Pietro Pelù. Nei giorni scorsi il cantante rock aveva postato sul suo profilo Instagram uno scatto accompagnato dalla didascalia “Mi vergogno di essere uomo. Siamo tutti da rifare”. In quel caso i follower hanno reagito male, criticando il cantante in vario modo e sostenendo che non tutti gli uomini sono uguali, non tutti sono assassini e chi uccide non è uomo.

Grande supporto social invece ha avuto Antonella Clerici. La conduttrice anche lei ha detto la sua sul caso dell’omicidio di Giulia e sul tema del femminicidio. Nello specifico ha scritto che “quel bravo ragazzo” (così era stato definito più volte Turetta dai suoi familiari durante la scomparsa di Giulia) merita tutto il male possibile. Sono profondamente d’accordo i suoi follower.