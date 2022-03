Aggiornamento WhatsApp, arrivano le Community: cosa sono e come funziona la novità

Novità in arrivo su WhatsApp, arrivano le community. Sarebbe questa la nuova caratteristica a disposizione degli utenti secondo quanto rilanciato da alcune indiscrezioni. Si tratterebbe di una nuova opzione a disposizione degli amministratori di gruppo per raggiungere facilmente gli iscritti.

Cosa sono le community di WhatsApp

Da quanto si apprende le community saranno un “luogo nel quale gli amministratori di gruppo avranno un controllo maggiore sulle proprie chat di WhatsApp, principalmente per raggiungere facilmente altri gruppi” come spiegano gli sviluppatori. A riportare la notizia è stato ieri il portale wabetainfo.com in un articolo.

Come funzionano

In concreto, si legge, questa nuova feature dovrebbe permettere di avere più chat di gruppo differenti raccolte in un’unica sezione. Gli argomenti preferiti dovranno però essere gli stessi: l’obiettivo sembrerebbe essere dunque quello di unire più persone – che hanno gli stessi interessi in comune – e aumentare l’interazione. I tempi per l’aggiornamento, in tal senso, dovrebbero aggirarsi in alcune settimane.

Leggi anche: UltData per Android: Recuperare Chat Whatsapp Senza Backup