Alessandra Mussolini: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, figli, Ballando con le stelle

Torna l’appuntamento con ‘Domenica In’. La dodicesima puntata in onda oggi, domenica 29 novembre in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento. In studio anche Alessandra Mussolini, che si è classificata terza a Ballando con le stelle. Si racconterà tra vita privata e carriera ai microfoni di Mara Venier.

Alessandra Mussolini: chi è, anni, carriera

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre del 1962 ed è una politica, opinionista ed attrice. E’ stata europarlamentare nel gruppo del Patito Popolare Europeo e in precedenza è stata più volte membro del Parlamento Italiano per vari partiti di destra e centrodestra. E’ la nipote di Benito Mussolini: è la figlia d Maria Scicolone, sorella minore dell’attrice Sophia Loren, e Romano Mussolini, quarto figlio del dittatore fascista.

Alessandra Mussolini, dopo aver recitato a soli 14 anni nel film di Ettore Scola Una giornata in particolare, ha tentato la carriera cinematografica e ha partecipato a qualche commedia all’italiana. Ma è nel 1993 che ha iniziato a muovere i passi nel mondo della politica.

Alessandra Mussolini: la vita privata, gli amori, figli

Alessandra Mussolini si è sposata nel 1989 con Mauro Floriani e dall’unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. La coppia si è separata nel 2013 e proprio in quell’anno i due sono rimasti coinvolti in uno scandalo: Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, è stato al centro di un’inchiesta relativa al giro di prostituzione minorale ai Parioli, a Roma. L’uomo prima ha negato, poi ha ammesso tutto.