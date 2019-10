Alessandro Siani: chi è, età, amori, moglie, vita privata e curiosità dell’attore napoletano

Alessandro Siani è uno degli attori più conosciuti e amati dal pubblico italiano, per la sua simpatia e bravura. Il suo vero nome è Alessandro Esposito. E’ nato a Napoli il 17 settembre del 1975 sotto il segno della Vergine.

Chi è Alessandro Siani

Alessandro Siani prima di diventare famoso si esibisce nel “Tunnel Cabaret”, lo storico locale di Napoli, grazie al quale riesce a conquistare, nel 1995, a soli 20 anni, il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno.

Inizia a lavorare nelle TV locali, riuscendo a diventare molto conosciuto in tutta la Campania e nell’intero sud Italia. Ma la fama a livello nazionale arriva nel 2006, quando ottiene un ruolo come protagonista nel film “Ti lascio perché ti amo troppo”. Sempre nel 2006 appare nel cinepanettone “Natale a New York”, esperienza che ripeterà con “Natale in crociera”. Riesce però ad arrivare nel cuore di tutti gli spettatori nel 2010, grazie all’enorme successo di “Benvenuti al sud” e del suo sequel, l’anno dopo, “Benvenuti al nord”, con Valentina Lodovini e Claudio Bisio. La vita privata

Della vita privata di Alessandro Siani non si sa quasi nulla, dal momento che non ha mai voluto rilasciare interviste sul suo matrimonio, sulla moglie e su i suoi figli. Sua moglie dovrebbe avere circa 40 anni: da indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti quando Siani non era ancora famoso. La coppia è sempre stata molto lontana dai pettegolezzi, anche per proteggere le loro due figlie, di cui non si conoscono né i nomi né l’età.