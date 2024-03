Allarme bomba a Trani, scuole chiuse e circolazione dei treni sospesa

L’allarme è scattato in stazione dove è stata trovata una valigetta incustodita, accompagnata da un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in una scuola.

A lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell’allarme.

Allarme bomba a Trani

Le scuole di ogni ordine e grado di Trani resteranno chiuse nella giornata di oggi per via di un allarme bomba scattato questa mattina – poco dopo le sei – nella stazione ferroviaria della città. I pendolari hanno trovato una valigia incustodita, accompagnata da un biglietto, che annunciava la presenza di un ordigno in una scuola della città. A quel punto è scattato l’allarme. Al momento sono al lavoro i carabinieri e gli agenti della Polfer.

Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha deciso di sospendere le lezioni. “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”, si legge sui canali ufficiali del comune di Trani.

Sospesa la circolazione dei treni tra Pescara e Trani. Al momento sono fermi il treno Milano – Lecce delle 21:15, il

Milano – Lecce delle 21:50, il Frecciarossa Lecce – Milano delle 5:55, il treno Alta velocità Bari – Milano delle 6:35 e gli Intercity Torino- Lecce delle 20:50.