Alcuni animali sono infestanti e portano delle malattie che sono altamente contagiose per gli esseri umani e per animali domestici, come i volatili, non tutti, ma alcuni. Nello specifico parliamo di piccioni, corvi e gabbiani.

Noti come gli spazzini della natura, perché divorano anche animali morti, purtroppo oggi stanno diventando un problema piuttosto comune nelle città dove c’è poi la necessità di svolgere un Allontanamento volatili. Tante sono i centri abitati che si sono costretti ad avere delle disinfestazioni da parte di ditte specializzate che sono state assunte da parte del Comune.

Vero è che poi ci sono molte palazzine e condomini di vario genere che si ritrovano a doversi occupare di fare un lavoro di allontanamento in modo autonomo.

Come mai però c’è tanta preoccupazione? Il fattore principale che incide sulla problematica data da parte di stormi di uccelli che svolazzano in un determinato centro, è quello che essi provocano sia sporcizia ingombrante, sono portatori di batteri e microrganismi di vario genere e poi attirano altri animali infestanti come i roditori.

I piccioni, nello specifico, hanno un ciclo di vita dove tendono a creare delle colonie, ma sono molto sporchi. Tendono a depositare i loro escrementi sempre in un solo punto, muoiono dove c’è la colonia, se trovano cibo e un habitat accogliente possono arrivare a cicli produttivi piuttosto cospicui.

Insomma creano problemi che sono igienico-sanitari. Purtroppo sono trasportatori anche di altri parassiti come pulci, cimici e pulci delle galline.

Come avviene una “disinfestazione” volatili

La disinfestazione dei volati va ad indicare una serie di operazioni per allontanarli e non sterminarli. Infatti è molto facile riuscire a diminuire la loro proliferazione, nel momento in cui non trovano un habitat ospitale semplicemente non si riproducono. Quindi non è necessario ucciderli, ma solo allontanarli.

Vero è che in alcune situazioni dove le colonie sono ormai infestanti, è necessario che ci sia una ditta che si occupi di allontanarli posizionando dei dispositivi che li infastidiscono sia a livello sonoro, visivo e olfattivo. Poi si devono disporre dei meccanismi o dispositivi meccanici e a rete che impediscono che essi si “poggino” su dei cornicioni, tetti, balconi e ringhiere.

Nel momento in cui loro non possono appoggiarsi da nessuna parte tendono ad allontanarsi perché sono pigri e non vogliono poi volare per chilometri e chilometri per tornare ad un nido. Inoltre essi si appollaiano su cornicioni perché essi sono i punti da cui è possibile avere poi un controllo e ricercare cibo. Mancando questa “azione” credono che l’habitat sia inospitale e vanno via.

Si può fare da soli?

Per allontanare dei volatoli è possibile usare dei dispositivi meccanici che si possono poi posizionare da soli, ma è vero che è bene che ci siano dei professionisti. In primo luogo essi possono raggiungere diverse altezze, come il tetto o i cornicioni, usando dei cestelli elevatori e facendo un lavoro in sicurezza.

In secondo luogo, è questo è molto importante, essi sono in grado di svolgere poi una pianificazione e strutturazione dei punti dove si devono posizionare questi dispositivi poiché hanno una grande esperienza nel settore. Cosa che un privato non saprebbe fare.