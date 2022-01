Terribile incidente ad Amatrice nella notte. Schianto nella notte a Collemagrone, frazione di Amatrice, che ha coinvolto due autovetture con a bordo ragazzi giovanissimi. E’ successo ieri sera poco dopo le 23.00. Entrambi i mezzi sono finiti ribaltati sulla carreggiata.

Incidente ad Amatrice: ghiaccio e neve o alta velocità, due ragazzi in condizioni critiche

Due i giovani soccorsi in condizioni critiche. Meno gravi, ma comunque feriti, gli altri tre rimasti coinvolti nel terribile incidente. Il sinistro si è verificato lungo la strada statale SS 260 Picente. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato dalla presenza di ghiaccio e neve e/o dall’alta velocità. I feriti sono stati trasportati presso l’Ospedale di Rieti.

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta. Dopo le immediate operazioni di soccorso, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Carabinieri del locale Comando stazione di Borbona per i rilievi del caso.