Andava in giro con la pistola carica e il colpo in canna: arrestato rapinatore albanese

Rapina un uomo e va a spasso con una pistola detenuta illegalmente: è quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Bracciano. L’autore del crimine è stato intercettato dai Carabinieri mentre tornava a casa: una volta fermato è stato trovato in possesso della pistola che teneva in cinta. L’arma era pronta all’uso con un colpo in canna. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Rapina a Bracciano: arrestato un 38enne

E’ stato arrestato per i reati di porto abusivo di armi e ricettazione: protagonista della vicenda un uomo albanese di 38 anni, segnalato ai militari di Senigallia per una rapina commessa ai danni di un connazionale. I Carabinieri, messisi immediatamente sulle sue tracce, lo hanno rintracciato a bordo della sua vettura mentre rientrava a casa. Il 38enne era in possesso di una pistola Beretta calibro 6.35, risultata oggetto di furto. L’arma è stata sequestrata mentre l’arrestato, a termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

