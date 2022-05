Annuario del Cinema Italiano e Audiovisivi 22, la bibbia del Cinema disponibile ora

L’opera costituisce un prezioso strumento di consultazione per quanti, a vario titolo, operano nel variegato e composito ambiente del Cinema e dell’Audiovisivo. Nell’elegante volume (corredato di una pratica pen-drive) è racchiuso praticamente tutto quanto c’è da sapere sul cinema e sulla tv: indirizzi, E-mail, siti Internet delle ditte di produzione, distribuzione, import-export, doppiaggio, post-produzione, edizioni musicali.

Ed ancora: mezzi tecnici, arredamenti, attrezzature, calzature, parrucche, trucco, effetti speciali, casting, rappresentanti artistici, trasporti, servizi ed attività ausiliarie, sale cinematografiche, circuiti e multisale italiane con indirizzi, numero degli schermi e dei posti; le strutture dei Networks e delle emittenti tv; le ditte dell’Home Video; le Film Commissions, le Locations in Italia e all’estero; il Product Placement; il Cinema Culturale; le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni; i Festival in Italia e all’estero, i principali premi del Cinema Italiano; i titoli dei film prodotti in Italia dal 1930; i cast & credits dei film italiani degli ultimi 15 anni; gli Oscar assegnati all’Italia, il “Chi è del cinema e della tv“: tanti nomi che contano con indirizzi e curriculum.

Una copia costa 50,00 Euro Iva inclusa (+ spese postali di contrassegno per invii fuori Roma).

Info: 063296519