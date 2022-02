Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate 14-18 febbraio 2022

Anticipazioni Un Posta al Sole: cosa accadrà nelle prossime puntate? Scopriamo insieme qualche anticipazione e indiscrezione su ciò che accadrà nei giorni dal 14 al 18 febbraio!

San Valentino arriva anche su un Posto al Sole: per Samuel sembra che tutto sia ormai fatto, il suo amore con Speranza trionferà, ma ecco che invece le cose peggiorano. Intanto Riccardo è piuttosto cinico, con grande dispiacere di Rossella. Nunzio e Chiara sono sempre più distanti: a nulla serbe l’amore reciproco. Marina se ne è andata e Ferri è a pezzi: basta sentimenti per lui. Si sfoga su Lara. Questa situazione lo scuote anche sul versante lavorativo: ecco perciò un nuovo scontro tra Roberto e Nunzio. San Valentino si conclude al meglio per Samuel. Intanto Nunzio si tormenta per amore al punto da volersi allontanare da tutto e un confronto con sua madre lo metterà ulteriormente in crisi. Nel frattempo Lara si fa di nuovo largo nella vita di Ferri il quale ha messo gli occhi su Chiara. Cerruti alla fine non ha avuto alcuna scappatella, ma, forse, è lui che è stato tradito. Anche per Katia arrivano tensioni con il compagno, che non vuole affatto perderla. Corrado è critico e anche Rossella se ne rende conto. Intanto Franco è sempre più lontano da Angela e vicino a Katia. Infine: Rossella è dispiaciuta per Corrado e scopre quanto può essere duro il lavoro di un medico; arriva poi il giorno del corso per sommelier: Renato e Raffaele saranno pronti?