Anticipazioni Una Vita, trama prossime puntate: spoiler 14-19 febbraio 2022, Lolita è incurabile

Anticipazioni Una Vita: cosa accadrà nelle puntatate dei prossimi giorni? Scopriamo insieme qualche indiscrezione sulle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 febbraio 2022. All’orizzonte sembra esserci una brutta notizia: Lolita, infatti, è incurabile. Come reagiranno gli altri personaggi? Casilda è distrutta dal dolore, ma la situazione di Lolita non sarà l’unico colpo di scena. Vediamo insieme gli elementi più importanti!

Anticipazioni Una Vita: ecco cosa accadrà

Le intenzioni di Aurelio verso Anabel vengono bloccate dall’arrivo in soggiorno di Soledad, ma il militare riesce a cavarsela affermando che stava solo aiutando una ragazza che aveva avuto un mancamento. Soledad non è del tutto convinta ma gli crede, poi Aurelio la minaccia e la invita a non dire nulla a Marcos. Le condizioni di Lolita sono sempre più gravi e la donna chiede a Ramon e Carme di occuparsi di Moncho e Antonito quando lei morirà. La notizia getta Casilda nella disperazione, facendola piangere tutto il giorno. Miguel sabota il colpo degli Olmedo e l’avvocato invita i due a lasciar perdere ogni piano criminale per sempre. Colpo di scena da Arantxa, che torna ad Acacias per chiedere a Cesareo di andare con lei nei Paesi Baschi. Natalia si infuria con Susana per i suoi foglietti contro gli stranieri. Antonito, intanto, non si arrende e cerca una soluzione per la malattia di Lolita, anche se essa è incurabile. Alla fine gli Olmedo abbandonano la criminalità e si preparano per riaprire il ristorante, aiutati da Miguel. Nel frattempo Anabal si è ripresa e riceve la visita di Aurelio, il quale però le mente su quanto accaduto raccontando una falsa versione del suo malore. Felicità per Cesareo e Arantxa, in attesa delle nozze e della partenza. Natalia cerca un modo per sopravvivere nel quartiere e riceve dei consigli da Genoveva, ma nonostante i tentativi nulla serve a smuovere Susana e i suoi seguaci: per fortuna interviene proprio Genoveva, che farà cambiare idea a Susana e Rosina. Anche se Lolita sta peggiorando sempre più si riconcilia con Antonito, il quale riesce a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal. Intanto arriva qualche piccola complicazione per Arantxa: infatti Josp Miguel e Bellita le mostrano molto affetto, ma questo indispettisce Alodia, che la inizia a trattare male. Il riavvicinamento tra Anabel e Quesada preoccupa Miguel, che prova a mettere sull’avviso la ragazza, ma tra i due scoppia un litigio. Intanto Marcos torna dal suo viaggio e Soledad racconta la versione di Aurelio. Anche Bacigalupe rimprovera la ragazza, ricordandole che i Quesada sono loro nemici. Natali affronta poi Aurelio in quanto crede che lui le abbia dato un composto che le ha provocato il malore, ma l’uomo nega. Lolita è rassegnata alla sua morte, ma Ramon y Cajal accetta il suo caso, intanto il disco di Bellita viene annunciato da Josè Miguel a una riunione di giornalisti. Miguel vorrebbe inoltre fare un omaggio ai suoi genitori e ciò provoca la reazione di Sabina eRoberto: quest’ultimo però riesce a evitare che Sabina riveli a Miguel la verità. Lolita ha ormai accettato il suo destino, ma Antonito non si arrende nonostante Ramon y Cajal stesso gli dia poche speranze. Le anticipazioni si chiudono con una forte crisi respiratoria di Lolita: cosa accadrà?