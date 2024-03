Anticipazioni Uomini e Donne: un’inaspettata sorpresa per Tiziana | Cosa è successo

Siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni. Anche oggi ci sarà una nuova puntata condotta da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 con gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Ma ora scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Gemma continua la sua frequentazione con il nuovo cavaliere del parterre

Qualche puntata fa, la nota dama del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani, aveva conosciuto un nuovo cavaliere. Inizialmente, sembrava essere molto interessata a lui, ma ora sembrerebbe che non lo prenda poi così tanto caratterialmente. Nonostante ciò, Gemma anche se un po’ dubbiosa, ha dichiarato di voler proseguire la conoscenza con lui. A questo punto, intervengono gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti contro la dama, sostenendo che se mostra già un disinteresse è inutile portare avanti la frequentazione. Inoltre, hanno accusato Gemma di essere lì solamente per visibilità e non perché è interessata veramente a conoscere una nuova persona.

Angelo fa una sorpresa a Tiziana

Angelo, un cavaliere del parterre del trono over, prosegue la sua conoscenza con la dama Tiziana. Tra i due sembra andare tutto per il verso giusto e Tiziana si trova a suo agio perché Angelo è una persona capace di rispettare i suoi tempi. Una volta al centro studio, Angelo decide di fare una sorpresa a Tiziana per il suo compleanno: le fa arrivare un regalo. Questo gesto è stato apprezzato da tutti e in particolar modo da Tiziana. Come proseguirà la loro conoscenza? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate. Nel frattempo, però, nasce una discussione molto animata tra l’opinionista Tina Cipollari e Tiziana. Tina, infatti, aveva già dichiarato più volte di non credere all’interesse di Tiziana.

Mario elimina una corteggiatrice

Mario Verona sembrerebbe essere uno dei cavalieri più ambiti del trono over, infatti ogni giorno arrivano delle nuove ragazze per conoscerlo. Anche in queste nuove registrazioni è scesa una nuova ragazza per lui, ma ha deciso di non tenerla. Nel frattempo, sta proseguendo la conoscenza con altre due ragazze che erano arrivate precedentemente.