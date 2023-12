Antonella Clerici dice no al matrimonio con Vittorio, il motivo della scelta

Perché Antonella Clerici ha detto NO al matrimonio con il compagno Vittorio Garrone? La bionda conduttrice di The Voice Kids e E’ sempre mezzogiorno in una lunga e toccante intervista ha rivelato tutti i motivi della sua scelta, raccontando anche del suo passato e del suo amore per Maelle.

Le nozze non si faranno per Antonella Clerici

Dopo dieci anni di relazioni non ci saranno le nozze tra la famosa ed amatissima conduttrice della RAI e il suo storico compagno Vittorio Garrone. L’amore c’è, ma non la voglia di sposarsi, ha rivelato la Clerici. “Il matrimonio mi porta sfiga, per il decimo anniversario faremo solo una festa“, ha confessato senza filtri.

Amata dal pubblico per la sua solarità e spontaneità Antonella si è lasciata andare ad una lunga serie di confessioni sulla sua vita personale. La conduttrice più simpatica che ci sia ha già avuto due matrimoni fallimentari alle spalle e un ex compagno, il padre di sua figlia Maelle, che l’ha tradita ripetutamente e delusa come non mai.

Nonostante abbia ritrovato l’amore e la serenità perduta, non crede più nei sentimenti eterni e duraturi e soprattutto pensa che un impegno formale rovina la storia d’amore che sta vivendo con l‘imprenditore Vittorio Garrone.

Il suo unico scopo nella vita è essere felice. Il compagno la fa sentire piaciuta ed amata e lei si sente finalmente serena dentro e bella fuori. Non ci sono nuvole nella sua vita al momento.

L’amore e le donne secondo la conduttrice

Secondo la Clerici, l’amore vero esiste, anche se è difficile trovarlo. Per lei gli “anta” ovvero gli anni dai 40 ai 50 sono stati i più duri e difficili. Tante cose sono successe che l’hanno duramente segnata e non è più la stessa donna che era 20 anni fa. Oggi è cambiata sia dentro che fuori, inutile negarlo.

Secondo la conduttrice è importante più l’educazione dei figli che la ricerca dell’amore e del matrimonio in questa fase della sua vita. Gli uomini, sin da bambini, devono essere abituati ai rifiuti e ai NO, devono capire che è normale non avere tutto ciò che si desidera e che il rispetto dell’altra persona è fondamentale. Antonella mette anche in guardia le donne dagli uomini narcisisti che minacciano di uccidersi se li lasci, ma che non si ucciderebbero mai e poi mai piuttosto ammazzano te se sfuggi dal loro controllo e non sei più in loro possesso. Basti pensare al caso di Giulia e Filippo Turetta.

La conduttrice è molto preoccupata per il futuro della figlia Maelle perché il mondo di oggi appare sempre più oscuro e pericoloso e un genitore non ha più gli strumenti per proteggere i propri figli se non dargli i giusti valori e la giusta educazione.