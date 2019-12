Antonio Razzi: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Live- Non è la D’Urso

Antonio Razzi sarà ospite questa sera, lunedì 9 dicembre, a Live-Non è la D’Urso. Conosciamolo meglio.

CHI È ANTONIO RAZZI?

Antonio Razzi è nato a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti, il 22 febbraio 1948: lascia l’Abruzzo nel 1965 ed emigra in Svizzera dove inizia a lavorare per una ditta tessile. Si avvicinerà poi al mondo politico e alle elezioni del 2006 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori. Nel dicembre 2010 lascia quel partito per passare a Noi Sud e nel 2011 viene nominato consigliere personale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano. Nel 2013 ha aderito a Forza Italia, ma nel 2018 ha comunicato di non essere stato candidato da Forza Italia alle elezioni politiche.

LA VITA PRIVATA DI ANTONIO RAZZI

Antonio è sposato con Maria Jesus Fernandez dal 1974: il matrimonio è stato celebrato a Leon, un comune spagnolo. La coppia ha avuto due figlie.

CURIOSITÀ SU ANTONIO RAZZI