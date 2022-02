Anzio, controlli a tappeto sul litorale: arrestato per spaccio un 19enne

Finisce in manette un ragazzo di 19 anni magrebino, trovato in possesso di 5,2 grammi di crac k e 1,66 grammi di hashish. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato durante i controlli fatti sul litorale laziale: la droga è stata prontamente sequestrata. L’azione era iniziata nei giorni scorsi.

Spaccio ad Anzio: arrestato un giovane 19enne

Qualche giorno fa gli agenti avevano notato un 19enne nord africano che si recava ogni giorno sotto i portici di un’abitazione in via Belgio. Ciò è avvenuto durante i vari controlli eseguiti dalle forze dell’ordine eseguiti per contrastare lo spaccio di stupefacenti. E’ così che i poliziotti del Commissariato di Anzio hanno notato lo strano via vai del 19enne: non solo, sotto i portici c’era un’altra persona che lo aspettava. E’ emerso che il tale dava al ragazzo della droga, che poi il 19enne spacciava in zona. A seguito di un recente appostamento gli agenti hanno potuto assistere allo scambio di droga, arrestando così il ragazzo.

(Foto di repertorio)