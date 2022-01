Anzio, scene surreali: volante della polizia insegue ladro su sedia a rotelle

Anzio. Era già al suo secondo tentativo, ma gli è andata male ancora. E’ il caso di un cittadino extracomunitario che ha tentato di andarsene dall’ospedale con un souvenir: la sedia a rotelle. L’uomo si era recato nell’ospedale di Anzio per ricevere le cure mediche a seguito di un malore. Con la medesima scusa, si era fatto scortare fuori dalla struttura a bordo di una sedia a rotelle.

Leggi anche: Anzio, macabra scoperta sulla spiaggia: trovati resti d’intestino, si presuppone appartengano a un uomo

Inseguimento surreale

Ma, appena fuori l’ospedale, si è dato alla fuga a bordo della stessa, cercando di seminare gli operatori sanitari, intanto, rimasti increduli davanti all’accaduto. Per sue sfortuna, però, nelle immediate vicinanze era presente la volante del commissariato di Anzio. Un inseguimento ai limiti del paradossale, tra la volante degli agenti e la carrozzina con a bordo il malfattore. Dopo essere stato fermato, lo hanno sottoposto ad accertamenti da parte degli operatori, e denunciato per il furto della carrozzella, che veniva riconsegnata alla Direzione Sanitaria dell’ospedale di Anzio.