Aperitivo No Green Pass a Roma, centinaia di no vax si sono radunati a Monteverde e Piazza Vittorio

Aperitivo No Green Pass: cosa sta succedendo. A Roma c’è un chiaro divieto per qualsiasi manifestazione o sit in non autorizzato nei weekend, tuttavia diverse persone si sono date appuntamento in varie zone per degli aperitivi di gruppo all’aperto. Tutto inizia ancora una volta sui gruppi Telegram e WhatsApp: i punti nevralgici sono piazza Scotti (Monteverde) e sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele. Anche Ostia è stata teatro di una situazione analoga. Vediamo insieme cosa è successo.

Aperitivo No Geen Pass: ecco cosa è successo

E’ accaduto l’11 febbraio, proprio la prima giornata in cui non c’era l’obbligo di indossare la mascherina. Sono circa 200 le persone che si sono presentate all’incontro in piazza Vittorio Emanuele, e piazza Scotti non è stata da meno. L’obiettivo? Protestae contro le misure del governo, nello specifico ancora una volta nell’occhio del ciclo l’obbligo del super green pass, necessaria in ogni bar e ristorante, anche all’aperto. Nel weekend, invece, i non vaccinati avrebbero tentato di organizzare un maxi incontro nella zona dei Patoni del Vivaro, zona Castelli Romani. Come già a Roma, anche in questo caso sono intervenuti polizia e carabinieri.