Appena scoprirai il valore di questa moneta da 1 centesimo non ci crederai, controlla il portafoglio

Le monete da un centesimo sono spesso sottovalutate, ma una potrebbe portare 7000 euro di guadagno: cos’ha di speciale.

Monete da un centesimo, sono ovunque ma quasi nessuno le vuole. Il motivo è la dimensione più piccola del normale e anche l’aspetto – con un colore diverso dalle altre monete correnti – non aiuta. Eppure la storia dietro questa moneta è particolare: qualsiasi valuta rappresenta una possibilità.

Il mercato si basa anche su importi di piccolo taglio. Anzi, parte proprio dalle quantità più piccole: lo stesso Bezos – uno degli uomini più ricchi del mondo – ha ancora conservato l’assegno del primo incasso. Ancor prima la paga del lavoro iniziale. Certe monete, così come determinate valute, non si dimenticano.

Le monete da un centesimo possono portare quasi 10.000 euro: quali particolarità devono avere

Il motivo è legato anche alla storia che si portano dietro: le monete da un centesimo, relativamente agli euro, sono state coniate con i più importanti monumenti d’Italia. Solitamente troviamo Castel Del Monte a identificare la valuta. Non è sempre così: un errore di conio ha permesso di dar vita a diversi stock di monete da un centesimo con la Mole Antonelliana.

6 kit di monete sono stati rilasciati dalla Zecca. Questi soldi girano per il Paese – e non solo – da tempo. Sono, naturalmente, autentici ma anche piuttosto rari. Chi dovesse possederne uno farebbe bene a portarlo dai collezionisti. L’attuale valore di mercato – aggiornato a un’asta del 2013 – sarebbe di 7000 euro.

Leggi anche: Controlli della Polfer sulle linee ferroviarie e metropolitane di Roma: 6 arresti

Il valore è in ascesa

Il condizionale resta perchè l’importo potrebbe essere aumentato ulteriormente vista l’usura del tempo: più passano gli anni, maggiore è il valore. Per questo, fra gli intenditori, c’è una vera e propria corsa alle monete. Quella “sbagliata” – per una volta – può rendere la vita migliore. I soldi non fanno la felicità, ma alcune monete sì. Basta saper cercare: la Dea è bendata, il fiuto no. Seguirlo, talvolta, conviene. Non solo alla coscienza, ma anche al portafogli.