Aprilia, non lo ferma neanche il carcere: stalker seriale aggredisce le sue ex

Ha continuato a perseguitarle non una, ma più volte. E non si è accanito contro una solo di loro, no, l’uomo si è accanito contro più di una sua ex arrivando anche a causare loro delle lesioni. Era stato incarcerato di recente proprio a seguito di questi suoi comportamenti: infatti non aveva rispettato il divieto di avvicinamento alle parti offese. La sua reticenza ha portato la Questura a emettere una misura di sorveglianza speciale, che scatterà non appena sarà scarcerato.

Aggressione alle sue ex: il colpevole è un 39enne

Obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni, divieto di rincasare oltre le 21.00 e di uscire prima delle 7.00: questa è la misura di sorveglianza speciale emessa nei confronti di un uomo italiano residente in Aprilia di 39 anni. F.C. le sue iniziali, ma di lui sappiamo che ha già numerosi precedenti penali e di polizia. La misura sarà notificata in carcere e scatterà nel momento in cui il 39enne uscirà dalla prigione.

