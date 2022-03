Ardea e Pomezia, qual è stato per te il miglior Sindaco dalla fine degli anni ’90 ad oggi? Vota e partecipa al sondaggio!

Qual è stato il miglior Sindaco di Pomezia e Ardea dalla fine degli anni ’90 ad oggi? Lo chiediamo a voi lettori per sapere qual è, a vostro personalissimo giudizio, il Primo Cittadino che meglio ha saputo rispondere alle vostre esigenze e soprattutto rendere il territorio un posto migliore. Per questo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio per “eleggere” il miglior Primo Cittadino di Ardea e Pomezia degli ultimi anni.

Per non disperdere troppo le preferenze e circoscrivere il sondaggio a un periodo non troppo dilatato nel tempo abbiamo individuato per entrambe le città gli ultimi cinque Sindaci che abbracciano grosso modo poco più di vent’anni di storia di Ardea a Pomezia. In altre parole capiremo chi, secondo voi, è stato il miglior Sindaco dalla fine degli anni ’90 ad oggi.

Il sondaggio

Questi i cinque Sindaci di Ardea che hanno amministrato la città dal 1997 al 2022: Martino Farneti, Roberta Ucci, Carlo Eufemi (il mandato più lungo tra i cinque), Luca Di Fiori, Mario Savarese. Per Pomezia invece troviamo invece Maurizio Aureli (dal 1998), Stefano Zappalà, Enrico De Fusco (il mandato più lungo tra i 5 Primi Cittadini pometini), Fabio Fucci e Adriano Zuccalà.

Le amministrazioni Zuccalà e Savarese sono state comunque inserite anche se ancora al Governo Cittadino in quanto la prima segnerà 4 anni di mandati a giugno (peraltro in continuità politica con la precedente Giunta) mentre la seconda terminerà il suo percorso tra pochi mesi. Dall’elenco sono stati esclusi i Commissari prefettizi.

Ad ogni modo per partecipare è sufficiente selezionare il Sindaco che si intende votare e poi premere su “invia”. Buon voto a tutti! Il sondaggio terminerà venerdì 1 aprile 2022 alle ore 21.00.

Si può votare una sola volta.

Caricamento… Caricamento…