Ardea, si accascia durante la partita di calcetto e muore: addio a Lorenzo, aveva 24 anni

Tragedia alle porte di Roma dove un ragazzo di soli 24 anni è morto dopo aver accusato – sembrerebbe – un malore. Il giovane si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcio con gli amici: inutili purtroppo i soccorsi.

Stava giocando a calcetto con gli amici nel campo sportivo delle “Camomille” quando improvvisamente è crollato a terra. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto – siamo lungo la Via Laurentina – sono arrivati i soccorsi. Ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. Lorenzo Morellini, questo il suo nome, è morto così all’età di soli 24 anni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri della locale tenenza. Stando alle prime informazioni disponibili a causare la morte del ragazzo potrebbe essere stato un collasso cardiocircolatorio.

Lorenzo Morellini morto ad Ardea: il cordoglio sui social

Appresa la notizia sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in questi minuti. In uno dei tanti post si legge:

“Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Lorenzo Morellini, uno splendido ragazzo che è stato anche nostro calciatore. La morte è uno degli elementi della nostra esistenza, ma quando raggiunge un ragazzo così giovane, non lascia spazio alla ragione. Abbracciamo la famiglia di Lorenzo ed i suoi cari. Sarai per sempre un nostro pensiero, ciao Lorenzo”.

La Redazione si stringe al dolore della famiglia.