Arredare la prima casa quando si va a convivere: consigli e idee per un arredamento perfetto

Per una giovane coppia che decide di prendere casa per andare a convivere la scelta dell’arredamento della nuova abitazione è un momento molto importante ed emozionante, anche se al contempo potrebbe rivelarsi difficile da gestire in quanto non si è mai avuta alcuna esperienza nel merito.

Per questo motivo nel nostro articolo cercheremo di fornirvi alcune idee e consigli utili per riuscire a creare un arredamento che sappia essere allo stesso tempo economico ed esteticamente pregiato.

La progettazione degli spazi

Prima di precipitarvi in negozio nella scelta dei mobili che andranno a comporre le varie stanze è molto importante riuscire a creare un progetto di come dovrà essere l’abitazione.

Il primo passo è quello di prendere le misure delle varie stanze, così che abbiate un prospetto chiaro delle dimensioni dei mobili e un’idea di dove verranno collocati.

Spesso e volentieri un errore che si fa è quello di essere superficiali in questa fase e poi scoprire le imperfezioni quando verrà il geometra per le verifiche degli allacci della cucina. Modifiche in corso d’opera contribuiranno pesantemente a ritardare la consegna dei mobili, che in questo momento storico ha dei tempi notevolmente dilatati rispetto al passato.

A proposito di eventuali ritardi bisogna anche considerare che il produttore potrebbe avere colpe specifiche e per questo motivo vi suggeriamo anche di leggere questo approfondimento relativo a cosa fare nel caso di ritardo nella consegna.

La scelta dei colori

Altro aspetto fondamentale è l’integrazione tra i colori degli arredi e le pareti. Se avete poco budget è molto probabile che prediligerete i modelli di tendenza di questo 2023 delle case di arredamento più celebri, come ad esempio Mondoconvenienza o Ikea.

In questo caso il colore cemento e le tinte scure che richiamano il design e l’effetto “industrial” sono le scelte più in voga e per questo motivo dovreste ragionare anche sul colore delle pareti per fare in modo di valorizzare l’arredo.

Molto consigliata è la scelta di colori chiari che possano dare luminosità all’abitazione e per questo motivo vi suggeriamo anche di visitare questa pagina per avere alcune idee maggiori da poter abbinare alla scelta dei colori dell’arredamento.

L’illuminazione che valorizzerà le vostre scelte

Elemento fondamentale è l’illuminazione, specialmente per le case di piccole dimensioni. Normalmente la prima casa è un bilocale o un trilocale e una luce carente o mal posizionata potrebbe rendere l’ambiente leggermente buio e angusto.

Alcuni lampadari di design, faretti da soffitto, lampade da terra e applique alle pareti posizionate in maniera strategica sapranno esaltare mobili e complementi d’arredo per dare un tocco di personalità aggiuntiva all’abitazione.

Se siete in cerca di idee originali vi suggeriamo di visitare il sito web https://shop.stillamp.it/, dove avrete modo di consultare diverse opzioni per l’illuminazione delle stanze della vostra casa, con la possibilità di acquistare eventualmente i dispositivi che saranno di vostro gradimento direttamente online in pochi semplici click.

Non dimenticate infine di pianificare accuratamente la suddivisione del vostro budget per le rispettive stanze e cercate di ottenere più preventivi per gli arredi, in modo da scegliere quello che si adatterà maggiormente alle vostre finanze e al vostro gusto estetico.