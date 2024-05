Arrestato il governatore della Liguria Giovanni Toti: l’accusa è di corruzione

Gli arresti domiciliari sono scattati anche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Giovanni Toti.

Cozzani è accusato di corruzione elettorale.

Ai domiciliari il presidente della Liguria Giovanni Toti

Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, è stato arrestato con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Oltre a Toti, altre nove persone sono coinvolte nella maxi indagine della Procura di Genova e della Guardia di Finanza. Tra gli arrestati ci sono anche Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e attuale amministratore delegato di Iren, e l’imprenditore Aldo Spinelli.

Le accuse riguardano vari aspetti di corruzione e favoritismo. In particolare, al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si contesta di aver accettato finanziamenti e promesse da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli in cambio di favori, come riferisce l’Ansa. Questi favori includono la trasformazione della spiaggia di Punta Dell’Olmo da “libera” a “privata”, l’agevolazione di una pratica edilizia relativa a un complesso immobiliare di interesse degli Spinelli, l’approvazione di una concessione portuale e altre azioni a vantaggio degli imprenditori coinvolti.

L’ordinanza di applicazione di misure cautelari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura, e le indagini sono state avviate nel dicembre 2023. Oltre a Toti, Signorini e Aldo Spinelli, sono coinvolti altri imprenditori e figure pubbliche. Le misure cautelari includono arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale, quest’ultima misura per il consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A.. Moncada.