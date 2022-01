Ascolti Tv, cambia tutto: da marzo 2022 saranno calcolati anche i dati di smartphone, pc e tablet

Ascolti Tv, nuove modalità per registrare lo share dei programmi a partire da marzo. In molti già la chiamano “rivoluzione”, sebbene la fruizione di contenuti in streaming anche dei programmi delle principali reti generaliste non sia di certo novità dell’ultima ora; da marzo tuttavia anche i contenuti visionati da pc, smartphone e tablet confluiranno negli ascolti tv.

Ascolti Tv: cos’è la total audience e cosa cambierà

L’indiscrezione è stata rilanciata da Il Sole 24 Ore nelle scorse ore. Da quanto si apprende gli utenti classici della televisione, quelli che hanno determinato e determinano gli ascolti tv ogni giorno, saranno sommati a quelli che utilizzano device elettronici, quali tablet, pc oppure smartphone. il sistema dovrebbe chiamarsi Total Audience. Ad oggi, lo ricordiamo, il panel analizza le preferenze delle tv di 16.100 famiglie scelte a campione. Con il nuovo sistema verrebbero così integrate indicazioni più dettagliate con un riscontro anche da un’altra tipologia di utenza, divenuta ormai rilevante specie tra i più giovani. Ricadute, evidentemente, ci sarebbero in tal modo anche sul settore pubblicitario.