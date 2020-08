Asili nido nel Lazio, si riparte: ecco quando e tutte le misure anti-Covid

Gli asili nido in tutta la Regione Lazio potranno riaprire il 1° settembre. E’ di ieri l’ordinanza della Regione che ha approvato le Linee guida anti-Covid19 per i servizi educativi per l’infanzia (fascia 0-3 anni).

Asili nido nel Lazio: ecco le linee guida

rigorosa e frequente igiene delle mani;

pulizia giornaliera approfondita degli ambienti;

accesso e uscita su turni;

registro giornaliero degli ingressi;

1 educatore ogni 7 bambini.

Ai piccoli – così come agli accompagnatori e agli operatori – verrà misurata la febbre ogni giorno. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o di sintomi febbrili e/o respiratori e/o gastrontestinali riconducibili all’infezione da Covid-19, del bambino o del genitore/accompagnatore, il bambino non potrà accedere alla struttura.

Tutto il personale, inoltre, prima dell’inizio dell’anno verrà sottoposto al test sierologico e dovrà indossare sempre la mascherina.