Assalto alla Cgil, altri 5 arresti in mattinata: fermato altro esponente Forza Nuova

Roma. Altri 5 arresti in mattinata nei confronti di altrettante persone rimaste invischiate nella scandalosa faccenda dell’assalto alla CGIL di ottobre. Secondo la sentenza del Tribunale, avrebbero preso parte attiva agli assalti di quel giorno ormai impresso nella memoria di molti.

Leggi anche: No Green Pass a Roma e assalto alla CGIL: identificati gli autori

Altri 5 arresti a Roma

Questa mattina, alle prime luci, la DIGOS della Questura di Roma ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di cinque persone che hanno preso parte attiva nelle azioni di devastazione e saccheggio perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la CGIL. Tra di loro, un altro esponente di Forza Nuova.

Leggi anche: Assalto alla Cgil, fissato per il 2 marzo il processo ai leader di Forza Nuova Fiore e Castellino

Sono 18 ora i fermi totali

I reati sono diversi e tutti parimenti gravi: devastazione, saccheggio e resistenza con violenza nei confronti delle forze impiegate nel contrasto al disordine. Anche loro avevano come leader e mentore di quelle azioni Giuliano Castellino di Forza Nuova, tuttora sottoposto per tali fatti alla misura della custodia cautelare in carcere. Tali provvedimenti si assommano a quelli già emessi dalla medesima Autorità Giudiziaria nei confronti dei movimenti “No Greenpass” e forzanovisti. Ora il totale degli arresti a seguito di quell’assalto è salito a 18, tutti fermati a vario titolo, per istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.