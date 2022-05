Assegnazione Stelle Hotel: criteri, classifica e servizi

Chi è alla ricerca di un hotel da prenotare ma anche i responsabili di attività alberghiere probabilmente si interrogano spesso su quali sono i criteri con cui vengono assegnate le stelle alle strutture ricettive, per poter scegliere il miglior hotel o quello più adatto alle proprie esigenze.

Il DPCM del 21/10/2008 ha stabilito degli standard minimi per la loro classificazione e dato risposta a vari quesiti tra cui:

Come vengono assegnate le stelle ad un albergo?

Le stelle sono assegnate a seconda dei servizi offerti e in base a specifici requisiti della struttura come la grandezza delle camere, la vista panoramica, i pregi architettonici. Anche la presenza di personale in grado di parlare più lingue e la disponibilità della connessione internet fanno la differenza in termini di stelle perché migliorano il soggiorno dell’ospite. Altrettanto importanti il cambio della biancheria, la frequenza delle pulizie e la presenza del frigo bar.

In molti degli esempi appena esposti appare evidente il ruolo svolto dalle forniture alberghiere che offrono un comfort di qualità rendendo indimenticabile il soggiorno.

Chi assegna le stelle agli hotel?

Un’apposita commissione della Regione classifica la struttura ricettiva dopo accurate ispezioni. Va però detto che anche se la normativa è nazionale, ogni Regione l’ha recepita specificando alcuni dettagli e questi, come previsto dal decreto, possono apportare dei miglioramenti. Tali Enti devono anche occuparsi della sorveglianza periodica perché le stelle possono essere acquisite ma anche perse nel momento in cui vengono meno i requisiti richiesti.

Hotel 1 stella : servizio ricevimento 12 ore su 24 con disponibilità di notte, pulizia una volta al giorno, cambio biancheria una volta a settimana per la camera, due volte per bagno. Il 40% delle camere deve avere il bagno. Camera singola di 8 mq. doppia di 14 mq.

: servizio ricevimento 12 ore su 24 con disponibilità di notte, pulizia una volta al giorno, cambio biancheria una volta a settimana per la camera, due volte per bagno. Il 40% delle camere deve avere il bagno. Camera singola di 8 mq. doppia di 14 mq. Hotel 2 stelle : stessi servizi degli Hotel a 1 stella ma l’80% delle camere deve avere il bagno.

: stessi servizi degli Hotel a 1 stella ma l’80% delle camere deve avere il bagno. Hotel 3 stelle: servizio ricevimento 16 ore su 24, pulizia una volta al giorno, cambio biancheria due volte a settimana per la camera, tre volte per il bagno. Bagno in tutte le camere. Camera singola di 8 mq. doppia di 14 mq. Conoscenza lingua estera. Wi-fi.

Hotel 4 stelle : servizio ricevimento 16 ore su 24, pulizia una volta al giorno e riordino pomeridiano, cambio biancheria letto e bagno tutti i giorni. Camera singola di 9 mq. doppia di 15 mq. Conoscenza di due lingue straniere. Climatizzazione.

: per ottenere le 5 stelle c'è bisogno di standard qualitativi ancora più elevati ma anche di dotazioni specifiche. Tra i servizi: ricevimento 24 ore su 24, camera singola di 9 mq. doppia di 16 mq, conoscenza di tre lingue, sala meeting.

: per ottenere le 5 stelle c’è bisogno di standard qualitativi ancora più elevati ma anche di dotazioni specifiche per le quali è consigliato rivolgersi al miglior e-commerce 2022 per le forniture alberghiere. Tra i servizi: ricevimento 24 ore su 24, camera singola di 9 mq. doppia di 16 mq, conoscenza di tre lingue, sala meeting. Hotel 5 stelle lusso: Camere singole da 14 mq e doppie da 20 mq, disponibilità jacuzzi, servizi accessori, pulizia due volte al giorno.

Differenza tra Albergo 5 stelle e 5 Stelle Lusso

Le differenze tra 5 stelle e 5 stelle lusso sono sottili e riguardano la location, i materiali e soprattutto i plus. L’hotel a 5 stelle Lusso è molto più di una struttura ricettiva che rispetta gli standard perché è un albergo di lusso capace di sorprendere gli ospiti con servizi che vanno oltre alle aspettative. La camera deve essere in posizione comoda rispetto alla hall e agli ascensori e il cliente deve disporre di un letto grande e comodo. Inoltre, l’arredamento deve permettere il massimo comfort e i servizi devono essere sempre di alto livello.