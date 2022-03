Assegno unico 2022, ultimi giorni per presentare la domanda: come fare e quando scade l’iscrizione

Ancora pochi giorni per presentare domanda per l’Assegno Unico la nuova misura che andrà a sostituire – e a inglobare – i provvedimenti a sostegno delle famiglie per chi ha i figli a carico. A partire dal mese di marzo infatti, com’è noto, cesseranno gli assegni familiari in busta paga proprio in virtù dell’entrata in vigore dell’assegno familiare.

Come fare domanda per l’assegno unico

Per richiedere l’assegno unico è necessario accedere al portale dell’Inps mediante Spid. Dopodiché è necessario compilare il modulo dedicato e attendere la lavorazione della domanda. Ma questa è solo una delle modalità a disposizione dei cittadini. Ecco tutte le modalità per fare domanda di seguito riepilogate:

Attraverso, come detto, il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))

(con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)) Chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

(gratuito da rete fissa) o il (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); Avvalendosi di un patronato.

Assegno Unico scadenza domande

La presentazione delle domande è stata aperta lo scorso 1° gennaio 2022. Pur entrando in vigore già nella busta paga di marzo è comunque possibile presentare la richiesta entro il 30 giugno. Per le domande presentate invece dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda in quanto l’assegno è versato in automatico sulla carta RdC. Ricordiamo che per ottenere la maggiorazione prevista per il reddito è necessario disporre di un Isee in corso di validità. Per tutte le informazioni Inps ha messo a disposizione un sito dedicato con la risposta a tutti i quesiti più comuni.